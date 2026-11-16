Para solteros, separados y divorciados: llega el “Flechazo Fest” a zona oeste con entrada gratis, tragos y reggaetón old school

Zona Oeste tendrá su primera edición de Flechazo Fest: una fiesta para solteros, separados, divorciados y grupos de amigos que quieran conocer gente nueva en Castelar. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

La Zona Oeste del Gran Buenos Aires tendrá una nueva propuesta nocturna para quienes buscan conocer gente, hacer amigos o simplemente disfrutar de una salida diferente.

El viernes 4 de diciembre, Castelar recibirá la primera edición de Flechazo Fest, una fiesta para solteros, separados, divorciados y grupos de amigos que contará con entrada gratuita por lista, juegos para romper el hielo y música hasta las 4 de la madrugada.

El encuentro se desarrollará en Cheka, ubicado en avenida Santa Rosa 1152, Castelar, desde las 22 horas. La propuesta combina una primera etapa de conversación y actividades participativas con una fiesta de reggaetón old school que comenzará a la medianoche.

A diferencia de las salidas tradicionales, el objetivo es que los asistentes puedan interactuar de manera espontánea, sin necesidad de llegar acompañados ni de estar buscando una relación sentimental.

Flechazo Fest en Castelar: cómo será la primera fiesta para solteros de Zona Oeste

La iniciativa busca reunir en un mismo espacio a personas que quieran ampliar su círculo social, conocer nuevas amistades o encontrar una posible conexión romántica.

Para lograrlo, la organización diseñó una noche dividida en diferentes momentos, con actividades que permitirán pasar de las primeras conversaciones a una pista de baile.

“Si estás soltero, separado, divorciado o simplemente tenés ganas de divertirte en grupo, esta fiesta es para vos”, expresaron los organizadores en sus redes sociales.

Una de las particularidades de Flechazo Fest es que los asistentes podrán concurrir solos o acompañados, ya que las dinámicas estarán orientadas a facilitar el encuentro entre personas que no se conocen.

Flechazo Fest llegará a Castelar el viernes 4 de diciembre, con entrada gratuita por lista, juegos para romper el hielo y una noche de reggaetón old school. Foto: Instagram / flechazofest.

Juegos, tragos y reggaetón viejo: qué actividades habrá en Flechazo Fest

La fiesta comenzará a las 22 horas con una previa pensada para generar un ambiente relajado. Durante esta primera etapa habrá tragos, espacios de conversación y diferentes juegos participativos.

Las actividades buscarán romper el hielo y facilitar la interacción entre los presentes, especialmente entre quienes decidan asistir sin compañía.

Sin embargo, la propuesta no terminará allí. A partir de las 00 del sábado 5 de diciembre, Flechazo Fest se transformará en una fiesta de reggaetón old school, con una selección de canciones del género que marcaron distintas épocas.

De esta manera, los organizadores buscan combinar dos experiencias en una misma noche: primero, un encuentro social para conversar y conocer personas; después, una fiesta para bailar y disfrutar de la música. El evento se extenderá hasta las 4 de la madrugada.

La fiesta para solteros de Zona Oeste se realizará en Cheka Castelar, ubicado en avenida Santa Rosa 1152, desde las 22 hasta las 4 de la madrugada. Foto: Unsplash.

Cómo conseguir entradas gratis para Flechazo Fest en Castelar

Uno de los principales atractivos de esta primera edición será la posibilidad de ingresar gratuitamente mediante una lista previa.

Según informaron los organizadores, los interesados deberán comunicarse por mensaje privado a través de las redes sociales del evento para consultar cómo anotarse.

También estará disponible la opción de reservar mesas para quienes prefieran asistir en grupo o contar con un espacio propio durante la noche.

Las consultas podrán realizarse mediante las cuentas de Instagram @flechazofest y @cheka_castelar, así como a través de los perfiles personales difundidos por la organización: @calmarsi_ y @camilabigailzz.

Es importante tener en cuenta que el ingreso gratuito anunciado corresponde a la modalidad por lista. No se especificaron consumiciones incluidas ni posibles costos de reserva de mesas.

Tragos, juegos y nuevas conexiones: Flechazo Fest propone una noche diferente en Zona Oeste, con actividades para socializar y una pista de baile que abrirá a la medianoche. Foto: Pixabay.

Dónde queda Cheka Castelar y cuándo será la fiesta para solteros de Zona Oeste

La primera edición de Flechazo Fest se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, en Cheka Castelar, un establecimiento ubicado sobre la avenida Santa Rosa, uno de los corredores gastronómicos y nocturnos de la zona.

Estos son los principales datos para quienes estén interesados en participar:

Evento: Flechazo Fest, primera edición.

Fecha: viernes 4 de diciembre de 2026.

Lugar: Cheka Castelar.

Dirección: avenida Santa Rosa 1152, Castelar, partido de Morón.

Horario: de 22 a 4.

Entrada: gratuita por lista previa.

Actividades: juegos para conocer gente, previa con tragos y fiesta de reggaetón old school desde la medianoche.

Reservas: por mensaje privado a las cuentas oficiales de Instagram.

Con esta propuesta, Castelar sumará una alternativa para quienes quieran salir de la rutina y disfrutar de una noche que combina música, entretenimiento y nuevas conexiones sociales.