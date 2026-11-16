Milagros, chofer de colectivo en Buenos Aires: “Los pasajeros se pelean por todo, hasta por la fila, pero me gusta llevarlos”

Después de cuatro años al volante, Milagros continúa destacando el contacto con las personas y la posibilidad de llevarlas a sus destinos. Foto: Google Gemini.

Milagros comenzó a trabajar como chofer de colectivo y, después de cuatro años de experiencia, asegura que una de las cosas que más disfruta es llevar personas a sus destinos. En una entrevista con el canal de YouTube Fieles TV, la joven habló sobre su vocación, los desafíos de conducir en Buenos Aires y el crecimiento de la presencia femenina en una profesión históricamente dominada por hombres.

Cómo comenzó Milagros a trabajar como chofer de colectivo

“Hace 4 años ya”, recordó Milagros durante la entrevista al repasar sus primeros pasos en el transporte público de pasajeros. Desde entonces, conducir colectivos se convirtió en parte de su vida cotidiana.

Entre los aspectos que más valora de su profesión se encuentra la posibilidad de acompañar a las personas en sus recorridos diarios, ya sea para cumplir con sus obligaciones o disfrutar de su tiempo libre.

“Me gusta mucho llevar gente, me gusta mucho llevarlos a los trabajos, a pasear”, expresó. Foto: Fieles TV.

“Me gusta mucho llevar gente, me gusta mucho llevarlos a los trabajos, a pasear”, expresó. Para ella, el día a día con los pasajeros y el movimiento constante forman parte de los atractivos de un oficio que también exige paciencia y responsabilidad.

La conductora reconoció que trabajar en la calle implica enfrentar diferentes situaciones. Las discusiones entre pasajeros y los conflictos cotidianos forman parte de las dificultades que ha experimentado durante estos años.

“Es difícil porque te toca de todo, no sabés lo que te van a hacer”, señaló. Por eso, considera fundamental mantener la calma y saber reaccionar ante situaciones inesperadas, sin descuidar la seguridad de quienes viajan.

Más de 40 mujeres en una misma línea: el cambio que destaca Milagros

Uno de los aspectos más llamativos de su relato es la cantidad de mujeres que actualmente trabajan como conductoras en su línea de colectivos

“En mi línea ya somos más de 40 chicas, entonces no soy la única, entonces no se siente tanto la diferencia” , contó Milagros.

La cifra corresponde a su lugar de trabajo y muestra cómo percibe la transformación de un ámbito laboral tradicionalmente asociado con los hombres .

Para la joven, compartir la profesión con otras conductoras hace que la diferencia de género tenga menos peso en su experiencia cotidiana.

Qué piensa Milagros sobre las mujeres que trabajan como conductoras de colectivos

Para Milagros, lo fundamental es que las personas valoren el trabajo de quien conduce, más allá de si se trata de un hombre o una mujer.

La joven también relató que durante sus recorridos ha tenido que enfrentar discusiones y situaciones de maltrato. “Se pelean por todo, hasta por la fila. Y a mí me han peleado también. Me han maltratado también”, recordó, aunque esas experiencias no modificaron lo que más disfruta de su profesión.

Después de cuatro años al volante, Milagros continúa destacando el contacto con las personas y la posibilidad de llevarlas a sus destinos.