Ni inseguridad ni dependencia emocional: las 3 razones por las que una persona se tatúa el nombre de su pareja, según estudios en 4 países

Para comprender el significado de un nombre tatuado es necesario considerar la historia personal, las motivaciones y las circunstancias de la relación. Foto: Google Gemini.

Tatuarse el nombre de la pareja puede representar compromiso amoroso, conexión emocional y el deseo de que una relación perdure en el tiempo. Investigaciones académicas realizadas en Australia, Francia, Canadá y Estados Unidos analizaron los significados de los tatuajes relacionados con vínculos afectivos, identidad y personalidad. Sus resultados muestran que las motivaciones son diversas y que llevar un nombre en la piel no permite determinar si una persona es insegura o emocionalmente dependiente.

Qué significa tatuarse el nombre de la pareja desde la psicología

Una investigación publicada en 2023 en The Australian Journal of Anthropology, realizada por Susannah Ostojic y John Taylor, de la Universidad La Trobe, examinó los testimonios de 80 australianos con tatuajes relacionados con familiares y seres queridos.

Los investigadores Dominique Roux y Russell Belk observaron que los tatuajes pueden funcionar como una forma de representar experiencias, compromisos y aspectos de la identidad personal. Foto: Google Gemini.

Los investigadores identificaron una motivación recurrente: mantener simbólicamente cerca a personas importantes y expresar la continuidad de esos vínculos, incluso frente a la distancia o la pérdida.

Entre los testimonios aparece el de Amanda, una mujer que se había tatuado el nombre de su pareja. Explicó que tomó esa decisión porque imaginaba una relación a largo plazo y quería expresar su compromiso con ese futuro compartido.

A partir de los testimonios, el estudio documentó distintas motivaciones:

Compromiso afectivo: expresar la intención de sostener una relación.

Conexión emocional: conservar simbólicamente la cercanía con una persona significativa.

Deseo de permanencia: representar un vínculo que se espera mantener con el paso del tiempo.

Estas interpretaciones corresponden a las experiencias de los participantes y no pueden generalizarse a todas las personas tatuadas.

Qué relación tienen los tatuajes de pareja con el amor y la identidad personal

Otro estudio, publicado en Journal of Consumer Research en 2019, examinó durante cuatro años las experiencias de personas tatuadas y tatuadores.

Los investigadores Dominique Roux y Russell Belk observaron que los tatuajes pueden funcionar como una forma de representar experiencias, compromisos y aspectos de la identidad personal.

También analizaron cómo algunas personas utilizan estas modificaciones corporales para conservar simbólicamente elementos de su vida que consideran importantes o duraderos.

Estas interpretaciones corresponden a las experiencias de los participantes y no pueden generalizarse a todas las personas tatuadas. Foto: Google Gemini.

Desde esa perspectiva, tatuarse el nombre de una pareja puede interpretarse como una manera de incorporar una relación significativa a la propia historia. Sin embargo, el estudio no establece que estos diseños garanticen la permanencia del vínculo.

¿Tatuarse el nombre de la pareja revela inseguridad o dependencia emocional?