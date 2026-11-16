Ni inseguridad ni dependencia emocional: las 3 razones por las que una persona se tatúa el nombre de su pareja, según estudios en 4 países

Tatuarse el nombre de la pareja puede representar compromiso amoroso, conexión emocional y el deseo de que una relación perdure en el tiempo. Investigaciones académicas realizadas en Australia, Francia, Canadá y Estados Unidos analizaron los significados de los tatuajes relacionados con vínculos afectivos, identidad y personalidad. Sus resultados muestran que las motivaciones son diversas y que llevar un nombre en la piel no permite determinar si una persona es insegura o emocionalmente dependiente.
Qué significa tatuarse el nombre de la pareja desde la psicología
Una investigación publicada en 2023 en The Australian Journal of Anthropology, realizada por Susannah Ostojic y John Taylor, de la Universidad La Trobe, examinó los testimonios de 80 australianos con tatuajes relacionados con familiares y seres queridos.
Los investigadores identificaron una motivación recurrente: mantener simbólicamente cerca a personas importantes y expresar la continuidad de esos vínculos, incluso frente a la distancia o la pérdida.
Entre los testimonios aparece el de Amanda, una mujer que se había tatuado el nombre de su pareja. Explicó que tomó esa decisión porque imaginaba una relación a largo plazo y quería expresar su compromiso con ese futuro compartido.
A partir de los testimonios, el estudio documentó distintas motivaciones:
- Compromiso afectivo: expresar la intención de sostener una relación.
- Conexión emocional: conservar simbólicamente la cercanía con una persona significativa.
- Deseo de permanencia: representar un vínculo que se espera mantener con el paso del tiempo.
Estas interpretaciones corresponden a las experiencias de los participantes y no pueden generalizarse a todas las personas tatuadas.
Qué relación tienen los tatuajes de pareja con el amor y la identidad personal
Otro estudio, publicado en Journal of Consumer Research en 2019, examinó durante cuatro años las experiencias de personas tatuadas y tatuadores.
Los investigadores Dominique Roux y Russell Belk observaron que los tatuajes pueden funcionar como una forma de representar experiencias, compromisos y aspectos de la identidad personal.
También analizaron cómo algunas personas utilizan estas modificaciones corporales para conservar simbólicamente elementos de su vida que consideran importantes o duraderos.
Desde esa perspectiva, tatuarse el nombre de una pareja puede interpretarse como una manera de incorporar una relación significativa a la propia historia. Sin embargo, el estudio no establece que estos diseños garanticen la permanencia del vínculo.
¿Tatuarse el nombre de la pareja revela inseguridad o dependencia emocional?
- Una investigación liderada por la Universidad Estatal de Michigan, publicada en Journal of Research in Personality en 2025, aporta información sobre los límites de interpretar la personalidad a partir de los tatuajes.
- El estudio examinó a 274 adultos con un total de 375 tatuajes. Los investigadores compararon las características de personalidad de los participantes con las impresiones de otras personas que observaron fotografías de sus diseños.
- Los resultados mostraron que, aunque los observadores coincidían en algunas evaluaciones, sus interpretaciones eran mayormente inexactas. La principal excepción fue una asociación débil entre los tatuajes considerados extravagantes y una mayor apertura a nuevas experiencias.
- La investigación no se concentró específicamente en nombres de parejas. Por lo tanto, sus resultados no permiten determinar qué características psicológicas tienen quienes eligen ese tipo de diseño.
- Los estudios disponibles indican que los tatuajes pueden expresar compromiso, recuerdos y vínculos significativos. Para comprender el significado de un nombre tatuado es necesario considerar la historia personal, las motivaciones y las circunstancias de la relación, sin atribuir automáticamente rasgos psicológicos a quienes toman esa decisión.