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Ni inseguridad ni dependencia emocional: las 3 razones por las que una persona se tatúa el nombre de su pareja, según estudios en 4 países

Investigaciones académicas realizadas en Australia, Estados Unidos, Francia y Canadá analizaron 375 tatuajes y decenas de testimonios para entender qué hay detrás de llevar un vínculo afectivo en la piel.

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Brazo tatuado persona.
Para comprender el significado de un nombre tatuado es necesario considerar la historia personal, las motivaciones y las circunstancias de la relación. Foto: Google Gemini.
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Tatuarse el nombre de la pareja puede representar compromiso amoroso, conexión emocional y el deseo de que una relación perdure en el tiempo. Investigaciones académicas realizadas en Australia, Francia, Canadá y Estados Unidos analizaron los significados de los tatuajes relacionados con vínculos afectivos, identidad y personalidad. Sus resultados muestran que las motivaciones son diversas y que llevar un nombre en la piel no permite determinar si una persona es insegura o emocionalmente dependiente.

Qué significa tatuarse el nombre de la pareja desde la psicología

Una investigación publicada en 2023 en The Australian Journal of Anthropology, realizada por Susannah Ostojic y John Taylor, de la Universidad La Trobe, examinó los testimonios de 80 australianos con tatuajes relacionados con familiares y seres queridos.

Una persona se tatúa el nombre de su pareja.
Los investigadores Dominique Roux y Russell Belk observaron que los tatuajes pueden funcionar como una forma de representar experiencias, compromisos y aspectos de la identidad personal. Foto: Google Gemini.

Los investigadores identificaron una motivación recurrente: mantener simbólicamente cerca a personas importantes y expresar la continuidad de esos vínculos, incluso frente a la distancia o la pérdida.

Entre los testimonios aparece el de Amanda, una mujer que se había tatuado el nombre de su pareja. Explicó que tomó esa decisión porque imaginaba una relación a largo plazo y quería expresar su compromiso con ese futuro compartido.

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A partir de los testimonios, el estudio documentó distintas motivaciones:

  • Compromiso afectivo: expresar la intención de sostener una relación.
  • Conexión emocional: conservar simbólicamente la cercanía con una persona significativa.
  • Deseo de permanencia: representar un vínculo que se espera mantener con el paso del tiempo.

Estas interpretaciones corresponden a las experiencias de los participantes y no pueden generalizarse a todas las personas tatuadas.

Qué relación tienen los tatuajes de pareja con el amor y la identidad personal

Otro estudio, publicado en Journal of Consumer Research en 2019, examinó durante cuatro años las experiencias de personas tatuadas y tatuadores.

Los investigadores Dominique Roux y Russell Belk observaron que los tatuajes pueden funcionar como una forma de representar experiencias, compromisos y aspectos de la identidad personal.

También analizaron cómo algunas personas utilizan estas modificaciones corporales para conservar simbólicamente elementos de su vida que consideran importantes o duraderos.

Pareja en una café.
Estas interpretaciones corresponden a las experiencias de los participantes y no pueden generalizarse a todas las personas tatuadas. Foto: Google Gemini.

Desde esa perspectiva, tatuarse el nombre de una pareja puede interpretarse como una manera de incorporar una relación significativa a la propia historia. Sin embargo, el estudio no establece que estos diseños garanticen la permanencia del vínculo.

¿Tatuarse el nombre de la pareja revela inseguridad o dependencia emocional?

  • Una investigación liderada por la Universidad Estatal de Michigan, publicada en Journal of Research in Personality en 2025, aporta información sobre los límites de interpretar la personalidad a partir de los tatuajes.
  • El estudio examinó a 274 adultos con un total de 375 tatuajes. Los investigadores compararon las características de personalidad de los participantes con las impresiones de otras personas que observaron fotografías de sus diseños.
  • Los resultados mostraron que, aunque los observadores coincidían en algunas evaluaciones, sus interpretaciones eran mayormente inexactas. La principal excepción fue una asociación débil entre los tatuajes considerados extravagantes y una mayor apertura a nuevas experiencias.
  • La investigación no se concentró específicamente en nombres de parejas. Por lo tanto, sus resultados no permiten determinar qué características psicológicas tienen quienes eligen ese tipo de diseño.
  • Los estudios disponibles indican que los tatuajes pueden expresar compromiso, recuerdos y vínculos significativos. Para comprender el significado de un nombre tatuado es necesario considerar la historia personal, las motivaciones y las circunstancias de la relación, sin atribuir automáticamente rasgos psicológicos a quienes toman esa decisión.
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