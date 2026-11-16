Cómo consultar de manera on line si tengo infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires

Multas de tránsito Foto: NA

Los conductores pueden consultar si tienen multas de tránsito pendientes en la Provincia de Buenos Aires a través de dos canales oficiales y sin necesidad de realizar trámites presenciales. El sistema permite ingresar con el DNI, CUIT o CUIL, o directamente con la patente del vehículo, para conocer las infracciones registradas, los montos y el estado de cada acta.

Además, el Gobierno bonaerense cuenta con un asistente virtual por WhatsApp que funciona las 24 horas y permite acceder a la información de las multas y obtener los cupones de pago.

Multas de tránsito, dónde consultarlas.

Paso a paso: cómo consultar las multas de tránsito por DNI o patente

Una de las alternativas para verificar si un vehículo tiene infracciones pendientes es ingresar a la página oficial de la web InfraccionesBA.

El trámite es gratuito y se puede realizar desde una computadora o un teléfono celular. Para hacer la consulta, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de InfraccionesBA. Elegir la opción de consulta por DNI o por dominio (patente). Escribir el número de documento, CUIT/CUIL o la patente del vehículo, según corresponda. Consultar las actas registradas y verificar si existen multas pendientes.

Una vez realizada la búsqueda, el sistema muestra el detalle de las infracciones, el monto que corresponde pagar y el estado de cada acta.

También existe la posibilidad de registrarse en la sección Mi Web para acceder al historial de infracciones y realizar los pagos de manera online.

Cómo consultar las multas de tránsito por WhatsApp

Otra opción es utilizar el asistente virtual oficial de InfraccionesBA, una herramienta habilitada por el Gobierno bonaerense que permite consultar las multas durante las 24 horas.

Para acceder al servicio, hay que seguir estos pasos:

Agendar el número 221 309-5014 en el teléfono o ingresar directamente al asistente virtual. Iniciar una conversación por WhatsApp. Enviar el DNI o la patente del vehículo que se quiere consultar. Seguir las indicaciones del bot para conocer las infracciones registradas y obtener los cupones de pago.

El servicio permite recibir la información de manera inmediata, sin necesidad de trasladarse hasta una oficina de atención.

Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires. Foto: Seguridad Vial

Qué tener en cuenta para evitar estafas al consultar multas

Al utilizar los canales digitales, es importante verificar que se trate de los medios oficiales de la Provincia de Buenos Aires.

En particular, el asistente virtual de InfraccionesBA nunca solicita claves bancarias ni contraseñas personales. Tampoco es necesario compartir información financiera sensible para consultar las multas.

De esta manera, los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes, conocer los importes y acceder a las opciones de pago desde el celular o la computadora, sin realizar gestiones presenciales.