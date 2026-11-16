comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo consultar de manera on line si tengo infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires

La consulta se puede realizar gratis desde la web o mediante WhatsApp, con el DNI o la patente del vehículo. Cómo conocer las actas pendientes, verificar los importes y acceder a los cupones de pago sin salir de casa.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Multas de tránsito
Multas de tránsito Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los conductores pueden consultar si tienen multas de tránsito pendientes en la Provincia de Buenos Aires a través de dos canales oficiales y sin necesidad de realizar trámites presenciales. El sistema permite ingresar con el DNI, CUIT o CUIL, o directamente con la patente del vehículo, para conocer las infracciones registradas, los montos y el estado de cada acta.

Además, el Gobierno bonaerense cuenta con un asistente virtual por WhatsApp que funciona las 24 horas y permite acceder a la información de las multas y obtener los cupones de pago.

Multas de tránsito
Multas de tránsito, dónde consultarlas.

Paso a paso: cómo consultar las multas de tránsito por DNI o patente

Una de las alternativas para verificar si un vehículo tiene infracciones pendientes es ingresar a la página oficial de la web InfraccionesBA.

El trámite es gratuito y se puede realizar desde una computadora o un teléfono celular. Para hacer la consulta, hay que seguir estos pasos:

Contenido Recomendado

Multas por no llevar el cartel de principiante:la Ley 24.449 establece hasta 100 unidades fijas y 2 puntos menos en la licencia

Infracción por no llevar la identificación de principiante.

La Ley de Tránsito establece multas por la bola de enganche del auto:hasta 100 unidades fijas y 2 puntos menos en la licencia, incluso con la VTV al día

La bola de enganche de un vehículo.
  1. Ingresar al sitio oficial de InfraccionesBA.
  2. Elegir la opción de consulta por DNI o por dominio (patente).
  3. Escribir el número de documento, CUIT/CUIL o la patente del vehículo, según corresponda.
  4. Consultar las actas registradas y verificar si existen multas pendientes.

Una vez realizada la búsqueda, el sistema muestra el detalle de las infracciones, el monto que corresponde pagar y el estado de cada acta.

También existe la posibilidad de registrarse en la sección Mi Web para acceder al historial de infracciones y realizar los pagos de manera online.

Cómo consultar las multas de tránsito por WhatsApp

Otra opción es utilizar el asistente virtual oficial de InfraccionesBA, una herramienta habilitada por el Gobierno bonaerense que permite consultar las multas durante las 24 horas.

Para acceder al servicio, hay que seguir estos pasos:

  1. Agendar el número 221 309-5014 en el teléfono o ingresar directamente al asistente virtual.
  2. Iniciar una conversación por WhatsApp.
  3. Enviar el DNI o la patente del vehículo que se quiere consultar.
  4. Seguir las indicaciones del bot para conocer las infracciones registradas y obtener los cupones de pago.

El servicio permite recibir la información de manera inmediata, sin necesidad de trasladarse hasta una oficina de atención.

Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires. Foto: Seguridad Vial

Qué tener en cuenta para evitar estafas al consultar multas

Al utilizar los canales digitales, es importante verificar que se trate de los medios oficiales de la Provincia de Buenos Aires.

En particular, el asistente virtual de InfraccionesBA nunca solicita claves bancarias ni contraseñas personales. Tampoco es necesario compartir información financiera sensible para consultar las multas.

De esta manera, los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes, conocer los importes y acceder a las opciones de pago desde el celular o la computadora, sin realizar gestiones presenciales.

MultasTránsitoProvincia de Buenos Aires
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 16 de noviembre de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 16 de noviembre de 2026

  2. El mega outlet del Oeste ya tiene fecha estimada de apertura y marcas confirmadas:cómo será el nuevo centro comercial donde funcionaba el ex Showcenter

    El mega outlet del Oeste ya tiene fecha estimada de apertura y marcas confirmadas: cómo será el nuevo centro comercial donde funcionaba el ex Showcenter

  3. Milagros, chofer de colectivo en Buenos Aires:“Los pasajeros se pelean por todo, hasta por la fila, pero me gusta llevarlos”

    Milagros, chofer de colectivo en Buenos Aires: “Los pasajeros se pelean por todo, hasta por la fila, pero me gusta llevarlos”

  4. Cuándo terminan las clases en CABA y las provincias:así quedó el cierre del ciclo lectivo 2026

    Cuándo terminan las clases en CABA y las provincias: así quedó el cierre del ciclo lectivo 2026

  5. Explosión en Lanús:confirmaron un muerto, encontraron a uno de los desaparecidos y la otra búsqueda fue una falsa alarma

    Explosión en Lanús: confirmaron un muerto, encontraron a uno de los desaparecidos y la otra búsqueda fue una falsa alarma
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo defendió el programa económico, insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027 y aseguró que Milei “gana en primera vuelta”

Luis Caputo defendió el programa económico, insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027 y aseguró que Milei “gana en primera vuelta”

El Senado buscará aprobar este jueves la nueva Ley de Discapacidad:los principales cambios

Sergio Berni en La Mirada:respaldó a Cristina Kirchner, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “el peronismo va a ganar” las elecciones

De reunión con Toyota al lanzamiento de Tesla en Argentina:la agenda del Gobierno de Javier Milei esta semana

Economía

El riesgo país supera los 840 puntos y sube el dólar en el inicio de la semana:cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

El riesgo país supera los 840 puntos y sube el dólar en el inicio de la semana: cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

Cuánto cuesta una pizza de fugazzetta con jamón y queso en Güerrín en noviembre de 2026

JP Morgan anticipó que la inflación podría seguir cerca del 2% mensual hasta las elecciones de 2027 y advirtió por el dólar

ANSES confirmó quiénes cobran del lunes 16 al viernes 20 de noviembre:calendario completo por DNI, aumentos y bono de $70.000

Internacionales

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara:tenía 80 años y sufría diversos problemas de salud

Integrantes de la Policía Penitenciaria custodian el Hospital Country 2000, en el cual fue ingresado narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo.

Ante 500.000 personas y a 3.600 metros de altura:el Papa León XIV rezó el ángelus e hizo emocionar a Perú

Una antigua fábrica textil de Uruguay se transformará en una planta de camiones chinos:ensamblarán dos vehículos por día para Argentina y Brasil

En medio de las cancelaciones y demoras de vuelos en Estados Unidos, dos aviones chocaron sobre la pista en el aeropuerto internacional de Miami