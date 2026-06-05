Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires. Foto: NA

La inestabilidad se hizo presente en los primeros días de junio y este fin de semana no será la excepción. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado comenzarán la lluvias que se extenderán por varias horas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores.

De acuerdo con el SMN, el deterioro del tiempo comenzará a notarse con un aumento de la nubosidad y el avance de un sistema inestable que dará lugar a tormentas de distinta intensidad sobre el AMBA. El fenómeno no quedará limitado a una sola jornada: la inestabilidad se extenderá durante buena parte del fin de semana, alimentando la expectativa sobre cuánto durará este “tormentón” y en qué momento podría llegar una mejora en la región.

A qué hora llueve en Buenos Aires

Según el pronóstico, el primer tramo con chances concretas de lluvia aparecerá durante la tarde del sábado 6 de junio, cuando se esperan lloviznas con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Se trata de un deterioro progresivo del tiempo que comenzará a insinuarse con el correr de las horas.

Ese dato marca un punto importante para quienes tengan planes al aire libre: la jornada podría arrancar sin precipitaciones relevantes, pero hacia la tarde el cielo empezará a mostrar un perfil más cargado, húmedo e inestable. En ese contexto, las lloviznas serían la primera señal de un escenario que luego podría extenderse durante buena parte del fin de semana.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: IA/Canal26

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires

El mal tiempo no quedaría limitado al sábado. De acuerdo con el pronóstico del SMN, el domingo 7 mantendrá chances de lluvia durante casi toda la jornada: desde la madrugada con una probabilidad baja de entre 0% y 10%, y luego con un margen más amplio de entre 10% y 40% durante la mañana, la tarde y la noche. Esto sugiere una jornada marcada por un ambiente inestable, con posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto durante gran parte del día.

La tendencia se extendería también al lunes 8, al menos en la primera parte del día. Para la madrugada y la mañana se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde y la noche ese porcentaje baja al 10%, señal de que el evento empezaría a perder fuerza. En síntesis, el período más inestable abarcaría desde la tarde del sábado hasta la primera mitad del lunes, con una mejora lenta y gradual hacia el cierre del inicio de semana.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C. Se espera niebla durante la madrugada y la mañana. Además, a la tarde habrá lloviznas, con entre 10 y 40 % de probabilidades de precipitación, que disminuirán a la noche.

Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, siendo las más intensas a la tarde/noche.

Lunes: mínima de 13 °C y máxima de 15 °C, con lluvias a la madrugada/mañana, que bajarán su intensidad el resto del día.

Martes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado. No se esperan lluvias.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias