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La emotiva historia de Chonino, el célebre ovejero alemán que inspiró el Día Nacional del Perro

La fecha fue creada en homenaje al can de la Policía Federal Argentina que se convirtió en símbolo de lealtad y valentía tras perder la vida en cumplimiento del deber.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 10:05
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Ovejero Alemán en entrenamiento. Foto: Twitter
Ovejero Alemán en entrenamiento. Foto: Twitter
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Hoy en día, los perros son una parte indispensable de nuestra vida: nos acompañan en momentos dificiles, nos brindan grandes tardes al aire libre y nos enseñan a amar condicionalmente. Por este motivo, no es raro que en Argentina, uno de los países con más mascotas por familia, se celebre el Día del Perro.

Esta fecha fue puesta el 2 de junio en memoria del cachorro policía Chonino, que se unió a la fuerza de seguridad federal con dos años de vida y falleció en 1983 en medio de un tiroteo con dos delincuentes.

El ovejero alemán nació en abril de 1975 y en 1977 fue elegido por la División Perros de la Policía Federal. Al año siguiente de ingresar a la fuerza, Chonino formó parte del operativo de seguridad en el primer partido del Mundial de la FIFA de 1978 en el Monumental de River Plate.

Chonino, perro Policía de la Fuerza Federal. Foto: Twitter
Chonino, perro Policía de la Fuerza Federal.

La noche del 2 de junio de 1983, el can participaba de un patrullaje en Devoto cuando comenzó un tiroteo con dos delincuentes. Chonino se lanzó sobre uno de ellos tras darse cuenta de que su compañero estaba en peligro y recibió un balazo que le provocó la muerte.

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Tras atacar a los agresores, el animal contuvo en su boca un trozo de bolsillo que contenía documentos de los delincuentes, y luego fueron detenidos.

Ahora, los restos del animal descansan en el Museo de la Policía Federal Argentina. En ese sentido, desde el año 1996 se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Perro por iniciativa de la periodista y poeta Cora Cané, quien falleció en 2016.

Chonino, el perro héroe Foto: X

Paso a la inmortalidad

En los 80’ Cané quiso recordar las hazañas del gran ovejero alemán de la policía federal y escribió: “Murió defendiendo no solo a sus amos, sino a la justicia y a la honradez, luchando contra la delincuencia. Merece, que, en su nombre, celebremos a partir de hoy y todos los 2 de junio, el Día del Perro. Será una manera de honrar a todos ‘los perros ilustres’ que nos dejaron sus ejemplos de nobleza, valentía, lealtad, sentimientos generosos. Virtudes estas, amigo lector, que a muchos racionales bien les vendría tomar como modelos de vida".

Cada 2 de junio celebramos el Día Nacional del Perro, en honor a nuestro héroe de cuatro patas CHONINO, quien entregó su vida por su guía. Hoy, honramos a esos seres incondicionales que llenan nuestras vidas de amor, alegría y fidelidad sin límites.

El valiente perro policía tiene una calle con su nombre, el pasaje de acceso a la División Perros de la Policía Federal, ubicado entre Avenida Casares y Salguero, en Palermo, se llama Chonino. Además, se levantó una estatua en su honor cerca del Cuerpo de la Policía Montada.

Chonino, el perro héroe Foto: X

Días de celebración que tienen los perros como protagonistas:

  • Día del Perro Sin Raza (28 de mayo).
  • Día de llevar al Perro a la Oficina (21 de junio).
  • Día Internacional del Perro Callejero (último domingo de julio).
  • Día del Perro Adoptado (23 de septiembre).
  • Día del Perro de Trabajo (6 de diciembre).

PerrosEfeméridesMascotaDía Nacional del Perro
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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