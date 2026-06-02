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VIDEO: cámaras de seguridad captaron a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega al descampado

La adolescente de 14 años fue brutalmente asesinada durante la madrugada del domingo y el principal sospechoso es Barrelier, quien mantenía una relación amorosa con la madre de la víctima.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 10:44
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Cámaras de seguridad captaron a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega al descampado.
Cámaras de seguridad captaron a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega al descampado. Foto: captura video.
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Una cámara de seguridad registró el recorrido del Ford Ka negro que conducía Claudio Gabriel Barrelier, vehículo en el que trasladó el cuerpo de Agostina Vega hasta un descampado en la provincia de Córdoba.

Las imágenes que trascendieron en las últimas horas muestran el momento en que el auto se dirige hacia el predio de unas 200 hectáreas ubicado en el barrio Ferreyra, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la adolescente de 14 años.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

El vehículo pertenece a una conocida del acusado, quien declaró ante los investigadores que Barrelier le había pedido prestado el automóvil con el argumento de que necesitaba realizar unos trabajos.

Según la investigación, durante la mañana del lunes el sospechoso cargó varios baldes de pintura de 20 litros en el Ford Ka y se dirigió hacia la misma zona donde horas más tarde fue encontrada la menor.

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Qué dice la autopsia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba

os resultados de la autopsia preliminar de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinada en Córdoba, indicaron que perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que además fue abusada sexualmente.

Según trascendió, el análisis forense determinó además que Vega fue asesinada entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo. Además, se descartó que estuviera embarazada, una versión que se había viralizado en las últimas horas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Por otra parte, los estudios revelaron severos daños en los órganos de la víctima, compatibles con un ataque de extrema violencia. También se constató que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, una situación que dificulta las tareas periciales.

Los especialistas indicaron que, debido al estado en que fue hallado el cuerpo, será necesario realizar estudios complementarios para determinar con mayor precisión las circunstancias del asesinato.

El audio que Claudio Barrelier le envió al padre de Agostina Vega: “No tengo nada que ver”

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, se conoció el audio que el acusado Claudio Gabriel Barrelier le envió al padre de la adolescente durante los primeros días de la búsqueda, asegurando que él “no tenía nada que ver”.

“Yo ya hablé con ‘Meli’ (la madre de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la ‘Meli’ a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda... porque está la información, porque no la quieren contar”, se puede escuchar decir al único detenido en el caso.

El audio que Claudio Barrelier le envió al padre de Agostina Vega. Video: NA

Barrelier subrayó que la adolescente de 14 años llegó a las 22:30 del sábado 23 de mayo a Fragueiro y Campillo, donde mantuvieron una conversación telefónica en la que Agostina le pidió dinero para abonar el viaje: “Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo y yo no llego hasta ahí. Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara”.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

El acusado consignó también que Agostina quería que “le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito”, pero le aseguró que “no tenía movilidad, no había forma” hasta que “ahí nomás, la llama un guaso”. “Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y, como no tenía plata, vino para este lado”, afirmó.

Y sumó: “Cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frenó un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a la Melisa; se sube y se va. Yo, después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada. Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

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