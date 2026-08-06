Día del Veterinario en Argentina: por qué se celebra este 6 de agosto y cómo se relaciona su origen con una ciudad bonaerense

Día del veterinario Foto: Freepik

Cada 6 de agosto se celebra en la Argentina el Día del Veterinario, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales de la salud y el bienestar de los animales, un rol importante en la sociedad, ya que además ayudan a la prevención de enfermedades y seguridad alimentaria. Aunque para muchos se trata simplemente de una efeméride, el origen de esta celebración está ligado a un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la educación superior argentina.

Día del veterinario Foto: Freepik

La conmemoración de este día tiene su punto de partida en Lomas de Zamora, donde comenzaron a dictarse las primeras clases de la carrera, que pronto se convertiría en una profesión indispensable para la salud pública y la producción agropecuaria.

¿Por qué se celebra el Día del Veterinario este 6 de agosto?

La fecha recuerda cuando se dictó la primera clase de Veterinaria en el entonces Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, ubicado en el predio de Santa Catalina, en la actual localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Ese hecho marcó el inicio formal de los estudios superiores de Veterinaria en la Argentina y también convirtió a esa institución en una de las pioneras de Sudamérica en la formación de médicos veterinarios.

Sin embargo, el Día del Veterinario fue aceptado oficialmente en el año 1983, cuando se estableció un decreto nacional estableció el 6 de agosto como jornada de homenaje para estos profesionales, en reconocimiento a aquella primera clase dictada un siglo antes.

Animales; gatos; perros; veterinarios. Foto: Freepik.

Mucho más que atender perros y gatos: cuál es el rol de un veterinario

Si bien la imagen más conocida del veterinario está asociada al cuidado de las mascotas, su trabajo abarca muchas otras áreas fundamentales. Entre sus principales funciones se destacan:

Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades en animales domésticos y de producción.

Controlar enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas (zoonosis).

Garantizar la sanidad de los alimentos de origen animal.

Participar en investigaciones científicas y programas de conservación de la fauna.

Promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.

Día del veterinario

Por eso, organismos nacionales e internacionales consideran a la medicina veterinaria una profesión esencial dentro del enfoque de “Una Salud” (One Health), que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el ambiente. De hecho, se trata de un trabajo indispensable para prevenir enfermedades como la rabia, la leptospirosis o la brucelosis, entre muchas otras zoonosis, y para proteger tanto a los animales como a las personas.

Cada 6 de agosto, esta efeméride recuerda no solo el nacimiento de la enseñanza veterinaria en Argentina, sino también el compromiso diario de miles de profesionales que trabajan para cuidar la salud animal y contribuir al bienestar de toda la sociedad.