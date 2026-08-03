Por qué tu gato se acuesta sobre la computadora: no es solo por el calor y los veterinarios explican la verdadera razón

Gato sobre la computadora Foto: Canal26.com

Si tenés un gato en casa, probablemente la escena te resulte familiar: abrís la notebook, empezás a trabajar, estudiar o mirar algo en la pantalla y, en cuestión de minutos, tu mascota aparece como si hubiera recibido una señal secreta. Camina sobre el teclado, se acomoda encima de la computadora y, muchas veces, termina mirando con total tranquilidad mientras vos intentás recuperar el control del mouse.

Durante mucho tiempo se creyó que los gatos elegían las computadoras únicamente porque son superficies tibias. Sin embargo, los especialistas en comportamiento felino señalan que esta explicación se queda corta. El calor influye, pero no es el único motivo. Detrás de este hábito tan común también hay una necesidad de contacto, atención y vínculo con la persona que convive con ellos.

Los gatos no eligen la computadora por casualidad

Para un gato, la computadora no es un objeto cualquiera. Es, muchas veces, el centro de atención de su dueño durante varias horas al día. La persona mira la pantalla, mueve las manos sobre el teclado, habla en reuniones virtuales o permanece quieta frente al escritorio. El gato observa esa rutina y aprende rápidamente que ese aparato concentra algo muy valioso: la atención humana.

Gato sobre la computadora Foto: Canal26.com

Por eso, cuando se sube al teclado o se acuesta sobre la notebook, no siempre está “molestando” de forma accidental. En muchos casos, está intentando interrumpir una actividad que lo deja afuera. Si cada vez que lo hace recibe una caricia, una palabra, una mirada o incluso una reacción de sorpresa, el comportamiento se refuerza.

En otras palabras: tu gato descubre que ponerse entre vos y la pantalla funciona. Y si funciona una vez, es probable que lo repita.

El calor también importa, pero no explica todo

Las notebooks y algunos teclados generan una temperatura agradable, especialmente cuando llevan un rato encendidos. Para los gatos, que suelen buscar lugares cálidos para descansar, esa superficie puede resultar muy atractiva. El calor les permite relajarse y conservar energía, algo muy asociado a su comportamiento natural.

Sin embargo, si el calor fuera la única razón, bastaría con ofrecerles cualquier otra superficie tibia para que abandonaran la computadora. Y quienes conviven con gatos saben que no siempre ocurre así. Muchas veces tienen mantas, camas, almohadones o rincones soleados disponibles, pero igual eligen la notebook justo cuando la persona la está usando.

Ahí aparece el segundo factor clave: la cercanía. El teclado está en el lugar exacto donde se cruzan la temperatura, el olor del dueño, el movimiento de las manos y la atención visual. Para un gato, esa combinación puede ser irresistible.

Una forma de pedir atención sin maullar

No todos los gatos piden contacto de la misma manera. Algunos maúllan, otros empujan con la cabeza, otros se frotan contra las piernas y muchos simplemente se instalan sobre aquello que la persona está usando. En ese sentido, acostarse sobre la computadora puede ser una manera silenciosa, pero muy efectiva, de decir: “mirame a mí”.

Por qué no a todos los gatos les gusta las caricias. Foto: Pinterest

Los felinos son animales observadores. Detectan horarios, rutinas y objetos importantes dentro del hogar. Si notan que cada vez que una persona se sienta frente a la notebook queda absorbida por la pantalla, pueden intervenir para recuperar protagonismo.

Esto no necesariamente indica un problema de conducta. Al contrario, muchas veces es una señal de confianza. El gato se acerca porque se siente seguro, busca compañía y quiere participar de ese momento, aunque su manera de hacerlo no sea la más cómoda para quien intenta escribir un mail urgente.

Por qué no conviene retarlo

Aunque la primera reacción puede ser bajarlo rápido, empujarlo o retarlo, los especialistas recomiendan evitar el castigo. El gato no entiende la computadora como una herramienta de trabajo, sino como un lugar cálido y socialmente importante. Si recibe una respuesta brusca, puede asociar la cercanía con una experiencia negativa.

Además, retarlo puede generar estrés o hacer que busque otras formas de llamar la atención. Lo ideal es redirigir la conducta sin romper el vínculo. La clave está en ofrecerle una alternativa igual de atractiva: un lugar cómodo, cercano y, si es posible, cálido.

Cómo evitar que tu gato se acueste sobre el teclado

Para que el gato deje de invadir la computadora, no alcanza con sacarlo una y otra vez. Lo más efectivo es modificar el entorno y anticiparse a su necesidad de contacto.

Una buena opción es colocar una manta, cama pequeña o almohadón al lado del escritorio. También puede ayudar ubicar ese espacio cerca de una ventana o en una zona donde reciba algo de sol. Si el gato elige ese lugar, conviene premiarlo con caricias, palabras suaves o alguna golosina apta para felinos.

Otra estrategia útil es dedicar unos minutos de juego antes de sentarse a trabajar. Una caña, una pelota o un juguete interactivo pueden ayudar a liberar energía y reducir la necesidad de interrupción. Después de jugar, muchos gatos quedan más predispuestos a descansar.

También se pueden usar juguetes de enriquecimiento ambiental, rascadores o mantas con texturas agradables para mantenerlo entretenido mientras la persona trabaja.