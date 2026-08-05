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Los veterinarios coinciden: que un gato duerma 16 horas por día no significa que esté enfermo

El descanso prolongado es parte de la naturaleza felina y solo debe preocupar si hay cambios bruscos en el comportamiento.

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Es común que los gatos duerman muchas horas.
Es común que los gatos duerman muchas horas. Foto: Gemini
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Quienes tienen un gato en casa suelen sorprenderse al verlo pasar largas horas durmiendo en el sillón, la cama o cualquier rincón soleado. Sin embargo, los veterinarios aseguran que este comportamiento es completamente normal y no debe interpretarse como un síntoma de enfermedad.

Un gato adulto sano puede dormir entre 12 y 16 horas por día, y en el caso de los cachorros o los gatos mayores, esa cifra puede ser incluso mayor. La cantidad de sueño depende de la edad, el nivel de actividad, el clima y la personalidad de cada animal.

Dormir muchas horas no es motivo de alarma por sí solo. Lo fundamental es observar cómo se comporta el gato cuando está despierto: si juega, explora y mantiene sus hábitos, el descanso prolongado es solo parte de su naturaleza.

Por qué tu gato duerme sobre la ropa sucia (Foto Gemini) Foto: Gemini

Por qué los gatos duermen tanto tiempo

A diferencia de las personas, los gatos conservan el instinto de los felinos salvajes. Aunque vivan en un hogar, su organismo está preparado para alternar largos períodos de descanso con momentos de intensa actividad.

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El sueño les permite recuperar energía para jugar, trepar y desarrollar sus conductas naturales. Además, según los especialistas, dormir contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y al desarrollo físico, especialmente en los más jóvenes.

Cuántas horas es normal que duerma un gato según su edad

La cantidad de sueño varía a lo largo de la vida del animal:

  • Cachorros: entre 18 y 20 horas diarias.
  • Gatos adultos: entre 12 y 16 horas.
  • Gatos mayores: pueden volver a dormir 16 horas o más.

También es habitual que duerman más durante el invierno o en días fríos, cuando su nivel de actividad disminuye.

Cuándo consultar al veterinario por el sueño del gato

Dormir mucho no suele ser un problema, pero sí puede serlo un cambio repentino en el comportamiento. Los veterinarios recomiendan prestar atención si el gato:

  • Deja de comer o beber agua.
  • Se muestra decaído cuando está despierto.
  • Pierde interés por jugar o explorar.
  • Tiene dificultad para moverse.
  • Presenta vómitos, diarrea o pérdida de peso.

En estos casos, el exceso de sueño podría estar relacionado con algún problema de salud y conviene consultar al especialista.

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