Los veterinarios revelan cada cuánto tiempo hay que cambiar el agua de los perros. Foto: Foto: Gemini

A la hora de cuidar a un perro, la mayoría de los dueños se enfoca en la alimentación, las vacunas y el ejercicio. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que suele quedar de lado: la higiene y el recambio del agua en el bebedero. Veterinarios advierten que simplemente rellenar el recipiente sin vaciarlo ni lavarlo puede traer riesgos para la salud.

El error más frecuente es pensar que basta con agregar agua nueva cuando baja el nivel. Pero al hacerlo, se ignora la acumulación de saliva, restos de comida, pelos y partículas del ambiente que quedan en el fondo y las paredes del plato. Con el paso de las horas, esa mezcla forma una capa viscosa llamada biofilm, donde proliferan bacterias invisibles a simple vista.

Por qué hay que cambiar el agua varias veces al día

Los especialistas en salud animal recomiendan renovar el agua por completo al menos dos o tres veces al día. En días de calor, cuando el agua se entibia más rápido, o si el perro vive afuera y el bebedero está expuesto al polvo y los insectos, el recambio debe ser aún más frecuente.

Es importante cambiar el agua regularmente. Foto: Unsplash

También es clave prestar atención si el perro babea mucho o come alimento húmedo, ya que suele ensuciar el agua apenas termina de comer o beber.

El gran problema es el biofilm: aunque el agua recién agregada parezca limpia, las bacterias adheridas al recipiente contaminan el contenido de inmediato. Esto puede provocar molestias digestivas, vómitos o diarreas.

Cómo limpiar el bebedero y qué materiales elegir

Para garantizar que el perro tome agua realmente limpia, los veterinarios recomiendan vaciar y enjuagar el bebedero en cada recambio. Además, es fundamental lavarlo con agua caliente y detergente neutro todos los días o, al menos, día por medio. Hay que enjuagar bien para evitar restos de jabón.

En cuanto al material, lo ideal es optar por recipientes de acero inoxidable o cerámica, que son fáciles de desinfectar y no retienen bacterias. Los platos de plástico, en cambio, se rayan con facilidad y en esas grietas se acumulan colonias bacterianas difíciles de eliminar.

La ubicación también importa: el bebedero debe estar a la sombra y lejos de la zona donde el animal hace sus necesidades.

Cuánta agua necesita un perro por día

Como orientación general, un perro sano debe consumir entre 30 y 100 mililitros de agua por cada kilo de peso corporal al día. Esta cantidad puede variar según la dieta, la edad y el nivel de actividad del animal.

Mantener el agua fresca y el bebedero limpio es una de las claves más simples —y a menudo olvidadas— para cuidar la salud de las mascotas.