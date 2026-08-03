comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los veterinarios revelan cada cuánto tiempo hay que cambiar el agua de los perros

Muchos dueños solo rellenan el recipiente, pero especialistas advierten que esa práctica favorece bacterias y puede causar problemas digestivos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los veterinarios revelan cada cuánto tiempo hay que cambiar el agua de los perros.
Los veterinarios revelan cada cuánto tiempo hay que cambiar el agua de los perros. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A la hora de cuidar a un perro, la mayoría de los dueños se enfoca en la alimentación, las vacunas y el ejercicio. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que suele quedar de lado: la higiene y el recambio del agua en el bebedero. Veterinarios advierten que simplemente rellenar el recipiente sin vaciarlo ni lavarlo puede traer riesgos para la salud.

El error más frecuente es pensar que basta con agregar agua nueva cuando baja el nivel. Pero al hacerlo, se ignora la acumulación de saliva, restos de comida, pelos y partículas del ambiente que quedan en el fondo y las paredes del plato. Con el paso de las horas, esa mezcla forma una capa viscosa llamada biofilm, donde proliferan bacterias invisibles a simple vista.

Por qué hay que cambiar el agua varias veces al día

Los especialistas en salud animal recomiendan renovar el agua por completo al menos dos o tres veces al día. En días de calor, cuando el agua se entibia más rápido, o si el perro vive afuera y el bebedero está expuesto al polvo y los insectos, el recambio debe ser aún más frecuente.

Es importante cambiar el agua regularmente. Foto: Unsplash

También es clave prestar atención si el perro babea mucho o come alimento húmedo, ya que suele ensuciar el agua apenas termina de comer o beber.

Contenido Recomendado

Cáscaras de huevo:el alimento mágico que puede beneficiar la nutrición de tu perro

Cáscaras de huevo: el alimento mágico que puede beneficiar la nutrición de tu perro

Los veterinarios coinciden:jugar 15 minutos por día con tu gato puede prevenir problemas de conducta

Los veterinarios coinciden: jugar 15 minutos por día con tu gato puede prevenir problemas de conducta

El gran problema es el biofilm: aunque el agua recién agregada parezca limpia, las bacterias adheridas al recipiente contaminan el contenido de inmediato. Esto puede provocar molestias digestivas, vómitos o diarreas.

Cómo limpiar el bebedero y qué materiales elegir

Para garantizar que el perro tome agua realmente limpia, los veterinarios recomiendan vaciar y enjuagar el bebedero en cada recambio. Además, es fundamental lavarlo con agua caliente y detergente neutro todos los días o, al menos, día por medio. Hay que enjuagar bien para evitar restos de jabón.

En cuanto al material, lo ideal es optar por recipientes de acero inoxidable o cerámica, que son fáciles de desinfectar y no retienen bacterias. Los platos de plástico, en cambio, se rayan con facilidad y en esas grietas se acumulan colonias bacterianas difíciles de eliminar.

La ubicación también importa: el bebedero debe estar a la sombra y lejos de la zona donde el animal hace sus necesidades.

Cuánta agua necesita un perro por día

Como orientación general, un perro sano debe consumir entre 30 y 100 mililitros de agua por cada kilo de peso corporal al día. Esta cantidad puede variar según la dieta, la edad y el nivel de actividad del animal.

Mantener el agua fresca y el bebedero limpio es una de las claves más simples —y a menudo olvidadas— para cuidar la salud de las mascotas.

VeterinariosPerrosAguaMascotasEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones en Santiago del Estero:el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha:el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

Javier Milei redobló su ataque contra Lula:“Es un ladrón, corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

Paro docente de CTERA:cómo serán los controles que hará el Gobierno para garantizar los servicios esenciales

Economía

Bono extraordinario para las Fuerzas Armadas:quiénes lo cobran y cuándo se paga

Bono extraordinario para las Fuerzas Armadas: quiénes lo cobran y cuándo se paga

Colectivos, trenes y servicios:uno por uno, cuáles son los aumentos que rigen en agosto

ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

Preocupante dato económico:9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

Internacionales

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

Estados Unidos acelerará la producción de componentes para los sistemas Patriot y THAAD por la creciente demanda de misiles

Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Donald Trump sobre la reanudación del diálogo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos