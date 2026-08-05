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¿Por qué los gatos rascan los muebles? La explicación de los expertos y cómo evitar que dañen tu casa

Conocer por qué lo hacen puede ayudar a ofrecer alternativas adecuadas para proteger los muebles y no poner en riesgo al animal.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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¿Por qué los gatos rascan los muebles?
¿Por qué los gatos rascan los muebles? Foto: Pinterest
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Quienes conviven con gatos seguramente saben que, una de las escenas de terror es encontrar el sillón, la silla o el marco de la puerta llena de marcas de las uñas. Aunque muchas personas interpretan este comportamiento como una travesura o un acto de rebeldía, la realidad es muy diferente.

Los veterinarios y especialistas coinciden en que rascar forma parte de la naturaleza de los gatos y cumple funciones esenciales para su salud física y emocional. Por eso, en lugar de intentar eliminar esta conducta, lo recomendable es comprenderla y redirigirla hacia superficies adecuadas.

¿Por qué los gatos rascan los muebles? Foto: Pinterest

¿Por qué los gatos necesitan rascar?

Rascar no solo sirve para afilar las uñas. Este comportamiento permite a los gatos eliminar la capa externa desgastada de sus garras, mantenerlas en buen estado y estirar los músculos de las patas, los hombros y la espalda. Además, representa una forma de ejercicio que contribuye a conservar su agilidad.

Otra función importante es la comunicación: los gatos poseen glándulas odoríferas entre las almohadillas de las patas y, al rascar una superficie, dejan tanto marcas visibles como señales olfativas que les permiten delimitar su territorio y sentirse más seguros en el ambiente donde viven.

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Por otro lado, si un gato elige el sillón o en las patas de la mesa, es porque selecciona lugares con superficies firmes, accesibles y que se encuentren en zonas donde pasan gran parte del tiempo junto a las personas con las que convive.

En algunos casos, el aumento del rascado también puede estar relacionado con situaciones de estrés, cambios en la rutina, mudanzas, la llegada de otra mascota o la falta de estímulos ambientales. Un estudio sobre comportamiento felino incluso encontró que determinados factores del hogar pueden favorecer esta conducta cuando el gato se siente más ansioso.

¿Por qué los gatos rascan los muebles? Foto: Pinterest

Cómo evitar que los gatos dañen los muebles

La clave no es impedir que el gato rasque, sino ofrecerle una alternativa que resulte más atractiva. En este sentido, los veterinarios recomiendan colocar uno o varios rascadores cerca de los lugares donde el gato suele descansar o donde ya acostumbra a rascar. De esa manera, será más probable que los utilice de forma habitual.

Por otro lado, es importante que el rascador sea estable, resistente y tenga una altura suficiente para que el gato pueda estirarse completamente al usarlo.

Si el gato comienza a utilizar el rascador, conviene reforzar esa conducta con premios, caricias o juegos. En cambio, castigarlo o retarlo cuando araña un mueble suele ser contraproducente y puede aumentar el estrés. Sin embargo, ante cualquier cambio de comportamiento brusco, es necesario consultar con un especialista, ya que podría tener algún tipo de dolencia.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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