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Cáscaras de huevo: el alimento mágico que puede beneficiar la nutrición de tu perro

Aunque se trata de un elemento natural que suele deshacerse, contiene calcio y otros minerales que pueden beneficiar a tu mascota. Cómo prepararlo correctamente para incorporar a la comida.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cáscaras de huevo para perros: cómo dárselas correctamente y qué beneficios tienen
Cáscaras de huevo para perros: cómo dárselas correctamente y qué beneficios tienen Foto: Gemini IA
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Cada vez más personas buscan aprovechar al máximo los alimentos que tienen en casa y reducir el desperdicio. Por este motivo, las cáscaras de huevo despertaron interés por sus posibles beneficios para los perros, ya que contienen una alta concentración de calcio y otros minerales esenciales.

Y aunque se trata de un recurso natural muy rico en vitaminas y minerales para nuestras mascotas, esto no significa que deban consumirlas sin un preparado antes. La cantidad, la forma de servirla y el estado de salud del perro son factores fundamentales para incorporarlas a la dieta.

Cáscaras de huevo para perros: cómo dárselas correctamente y qué beneficios tienen Foto: Gemini IA

De hecho, los especialistas en nutrición perruna coinciden en que incorporar cáscaras de huevo pueden crear el suplemento perfecto en algunos casos, siempre y cuando tengan una dieta equilibrada y con supervisión de un veterinario. Al estar compuestas de aproximadamente un 95% por carbonato de calcio, un mineral esencial para mantener huesos y dientes fuertes, puede contribuir a la contracción muscular y la transmisión nerviosa.

Un estudio publicado en la revista científica Poultry Science analizó la composición de las cáscaras de huevo y confirmó que constituyen una fuente rica en calcio altamente biodisponible, motivo por el cual incluso se investigan como suplemento alimentario tanto en humanos como en animales.

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Por otra parte, el National Research Council (NRC) de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos, en su guía Nutrient Requirements of Dogs and Cats, destaca que el calcio es un nutriente indispensable para los perros, aunque advierte que tanto la deficiencia como el exceso pueden provocar problemas, especialmente en cachorros de razas grandes.

Menú para perros en Navidad Foto: Freepik

Cómo preparar las cáscaras de huevo para un perro de forma correcta

Antes de ofrecerlas, es importante eliminar cualquier riesgo de contaminación. Luego, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

  • Lavar bien las cáscaras para retirar restos de clara y yema.
  • Hervirlas durante unos minutos o cocinarlas en el horno para reducir la presencia de bacterias como Salmonella.
  • Dejarlas secar completamente.
  • Triturarlas hasta obtener un polvo muy fino, similar a la harina.

Una vez convertidas en polvo, pueden mezclarse en pequeñas cantidades con el alimento habitual del perro, siempre respetando las indicaciones del veterinario. Y cuando forman parte de una dieta equilibrada (siempre indicadas por un profesional), las cáscaras de huevo pueden aportar:

  • Calcio de origen natural.
  • Fósforo y pequeñas cantidades de magnesio.
  • Minerales que contribuyen a la salud ósea.
Cáscaras de huevo para perros: cómo dárselas correctamente y qué beneficios tienen Foto: Gemini IA

Sin embargo, es importante recordar que una alimentación comercial completa y de buena calidad ya contiene los niveles adecuados de calcio y fósforo. En esos casos, agregar suplementos sin indicación profesional puede generar desequilibrios nutricionales.

Por último, no se debe dejar de lado que no todos los perros necesitan este suplemento. Los veterinarios desaconsejan incorporarlo sin asesoramiento en los siguientes casos:

  • Cachorros en etapa de crecimiento.
  • Perros con enfermedad renal.
  • Mascotas con antecedentes de cálculos urinarios.
  • Animales que consumen alimento balanceado completo y de buena calidad.
  • Perros que ya reciben suplementos minerales.

Un exceso de calcio puede interferir con la absorción de otros nutrientes y favorecer alteraciones en el desarrollo óseo, especialmente en perros jóvenes.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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