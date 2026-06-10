El último retrato del Indio Solari: la postal íntima en su casa de Parque Leloir que se volvió viral y emocionó a sus fans

Dieron a conocer la última imagen del Indio Solari. Foto: NA

Una imagen inédita de Carlos “Indio” Solari comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del histórico músico argentino. La fotografía, tomada en el jardín de su casa de Parque Leloir, muestra al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una escena íntima y cotidiana que generó una profunda emoción entre sus admiradores.

Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Foto: Instagram @losfundamentalistasok

Según trascendió, la postal fue capturada el pasado 4 de junio por Gastón Daus y muestra al artista al aire libre, con lentes oscuros y apoyado en un bastón. La imagen refleja un momento de tranquilidad en la vida del cantante, alejado de los escenarios y de las apariciones públicas frecuentes que caracterizaron gran parte de su carrera.

La repercusión de la última foto del Indio Solari

La repercusión de la fotografía fue inmediata. En cuestión de horas comenzó a multiplicarse en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios compartieron mensajes de afecto, admiración y reconocimiento hacia una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Se difundió la última foto del Indio Solari. Foto: Instagram/@gaston_daus

A lo largo de las décadas, el Indio Solari construyó una relación única con su público. Primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más emblemáticas del país, y posteriormente durante su exitosa etapa solista, logró consolidar una obra que trascendió generaciones y se convirtió en un fenómeno cultural.

Sus canciones, cargadas de simbolismo y poesía, continúan siendo parte de la identidad musical de millones de argentinos. Por eso, cada noticia relacionada con su figura genera una enorme repercusión.

La fotografía difundida en las últimas horas quedó registrada como la última imagen pública del artista y volvió a poner de manifiesto el enorme cariño que despierta entre sus seguidores, quienes siguen acompañando de cerca cada novedad sobre una de las leyendas del rock nacional.