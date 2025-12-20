Ca7riel y Paco Amoroso postergaron el lanzamiento de su disco y la gira de presentación: “Necesitamos descansar y sanar”

El exitoso dúo tenía que presentar Top of the Hills pero anunciaron la suspensión “hasta nuevo aviso”. “A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, dijeron.

Ca7riel y Paco Amoroso Foto: REUTERS

Ca7riel y Paco Amoroso pospusieron el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘TOP OF THE HILLS’, y también postergaron la gira de presentación.

El disco tendría que haber salido al mercado este 19 de diciembre, pero anunciaron la decisión de posponer el disco y la gira “hasta nuevo aviso”.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, dijeron CA7RIEL & Paco Amoroso en redes, y añadieron: “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”.

El disco, que incluye el último single del dúo, ‘Gimme More’, nació “en un momento de demasiada velocidad”, abundó la pareja musical, que ha decidido “frenar” y espera “poder volver” cuando sus integrantes estén “preparados”.

El éxito del dúo

El exitoso recorrido de dúo se puede medir en popularidad y en números. Con su segundo proyecto, ‘Papota’, igualaron a Bad Bunny con cinco Latin Grammy en la gala celebrada el pasado mes de noviembre.

Ca7riel y Paco Amoroso se quedaron con los premios a mejor canción alternativa y mejor video musical versión corta por ‘#Tetas’; además de mejor canción pop por ‘El día del amigo’, y mejor álbum de música alternativa y mejor video musical versión larga por ‘Papota’.