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Murió el Indio Solari: ¿cuándo fue su último recital?

La muerte del Indio Solari conmueve a la Argentina y pone fin a una de las trayectorias más influyentes del rock nacional. Tras décadas de convocar multitudes con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y como solista, el artista dejó una huella imborrable en la cultura popular.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 09:55
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Murió el Indio Solari.
Murió el Indio Solari.
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La música argentina atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse la muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, una de las personalidades más trascendentes, convocantes e influyentes de la historia del rock nacional. Su partida marca el final de una era para millones de seguidores que durante décadas encontraron en sus canciones una forma de identidad, resistencia y pertenencia cultural.

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, el Indio se convirtió en una figura central de la música argentina como líder y compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que revolucionó la escena rockera desde fines de los años ’70 y construyó un fenómeno popular sin precedentes. Tras la separación del grupo en 2001, inició una exitosa carrera solista que mantuvo intacta su capacidad de convocatoria.

Indio Solari, show de 2008 en La Plata, YouTube
El Indio Solari y su show de 2008 en La Plata.

La última función: el último recital del Indio Solari

Su último recital masivo y presencial tuvo lugar el 11 de marzo de 2017 en el predio La Colmena de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Aquel concierto reunió a cerca de 200.000 personas y quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los eventos musicales más multitudinarios de la historia argentina. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por incidentes y una compleja organización que derivó en una profunda reflexión del artista sobre la continuidad de sus presentaciones en vivo.

Meses después, el propio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, una condición que afectó progresivamente su salud y lo llevó a alejarse definitivamente de los escenarios presenciales. Desde entonces, redujo notablemente sus apariciones públicas y mantuvo un perfil cada vez más reservado.

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A pesar de esa distancia física con su público, el vínculo nunca se rompió. Durante los últimos años, el cantante continuó participando de manera virtual en los espectáculos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó durante su etapa solista. Mediante proyecciones audiovisuales y grabaciones especialmente preparadas para cada presentación, su figura siguió presente en los conciertos, generando momentos de gran emoción entre los fanáticos.

La muerte del Indio Solari deja un vacío imposible de llenar en la cultura argentina. Su legado, compuesto por canciones, poemas y reflexiones que atravesaron generaciones, permanecerá vivo en la memoria de quienes encontraron en su obra una voz única e irrepetible. Con él se va un artista excepcional, pero queda para siempre una de las páginas más importantes de la historia del rock nacional.

Indio SolariRecitalMuerte
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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