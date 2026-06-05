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Tragedia en Hollywood: asesinaron a James Handy, actor de “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”

El actor, que tenía 81 años, fue encontrado inconsciente en el jardín delantero de su residencia de Los Ángeles. Qué pasó y su trayectoria con más de 100 títulos.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 10:58
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El recordado actor de Hollywood tenía 81 años.
El recordado actor de Hollywood tenía 81 años. Foto: Imdb
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La industria cinematográfica se encuentra de luto tras conocerse una trágica noticia que conmocionó al mundo del espectáculo. El reconocido actor James Handy fue víctima de un violento hecho que dejó sin palabras a colegas y fanáticos. La impactante noticia generó de inmediato un profundo dolor en Hollywood, donde el intérprete era sumamente respetado por su extensa carrera.

Murió James Handy a los 81 años: qué le sucedió al legendario actor

El veterano intérprete falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio de Los Ángeles, Estados Unidos, el miércoles por la mañana, causando una gran conmoción en la comunidad.

Al acudir a la vivienda en la calle Erwin, en el distrito de Tarzana, California, los agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a James Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia, con heridas de arma blanca en el pecho.

Los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia a un hospital de la zona, donde lamentablemente fue declarado fallecido. Su muerte se investiga bajo la carátula de homicidio y los detectives sostienen que se trata de un incidente aislado sin riesgo para la población.

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James Handy en "Los expedientes secretos X". Foto: Imdb

Jumanji, Top Gun: Maverick y mucho más: así fue la trayectoria de James Handy

Nacido en Nueva York, Handy contaba con una larga trayectoria profesional tanto en cine como en series de televisión, acumulando cerca de 150 créditos como actor, según el portal especializado IMDb.

En la década de los 90, vivió su mayor apogeo y su carrera despegó con producciones de las grandes ligas. Uno de sus papeles más conocidos fue el del exterminador en "Jumanji" (1995), la recordada película protagonizada por Robin Williams. Más recientemente, interpretó al cantinero Jimmy en la película "Top Gun: Maverick" (2022), donde tuvo una escena de diálogo directo con Tom Cruise.

También formó parte del reparto habitual de reconocidas series en la pantalla chica como:

  • Los expedientes secretos X
  • Mulaney
  • NYPD Blue (Policías de Nueva York)
  • Criminal Minds (Mentes criminales)
  • Beverly Hills, 90210
  • La Ley y el Orden

Pam Ellis-Evenas, su agente de talentos en la compañía Ellis Talent Group, expresó estar devastada por la trágica noticia: “No podría haber pedido un cliente y amigo más talentoso, humilde o amable que James Handy”.

Asimismo, Scott Alan Smith, profesor de Artes Escénicas en el Savannah College of Art and Design, recordó cuando lo dirigió en la Road Theater Company of the Lyons en 2018: “Jim no solo era un actor verdaderamente genial, sino que también era un hombre excepcional, amable, generoso y entregado a su elenco y al público”, expresó Smith en Facebook.

James Handy en "Logan". Foto: Imdb

Qué pasó con Michael Gledhill, el sospechoso de haber asesinado a James Handy

Portavoces de la Policía de Los Ángeles confirmaron el arresto de Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. El hombre vivía en la misma casa de la calle Erwin junto a Handy y su madre, quien también residía en la propiedad.

Luego de cometer el asesinato, el sospechoso llamó por teléfono a la policía para confesar el crimen de forma directa: “Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado, yo lo maté, soy el hombre al que buscan”.

El acusado de asesinato permanece bajo custodia de las autoridades correspondientes mientras avanza la investigación criminal para esclarecer por completo este trágico suceso.

HollywoodTop Gun: MaverickMuerte
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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