De qué murió el Indio Solari: el músico había enfrentado durante años la enfermedad de Parkinson

Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como “El Indio” Solari, paralizó al mundo del rock. El artista falleció este viernes 5 de junio a los 77 años en su casa de Ituzaingó, dejando atrás una de las trayectorias más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional.

Si bien todavía no se saben las causas de su fallecimiento, el mítico músico atravesaba desde hace varios años un delicado cuadro de salud relacionado con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que él mismo hizo público en 2016 y que marcó el tramo final de su carrera artística.

Indio Solari, show de 2008 en La Plata, YouTube

El último recital presencial del Indio Solari tuvo lugar en Olavarría, en marzo de 2017, cuya presentación reunió una multitud de personas histórica y quedó marcada por graves incidentes organizativos que terminaron con víctimas fatales. Con el paso de los años, el deterioro de su salud fue limitando sus apariciones públicas y su actividad sobre los escenarios.

En 2023, el músico confirmó oficialmente que no volvería a realizar presentaciones en vivo. La enfermedad de Parkinson había avanzado y él mismo reconoció en distintas oportunidades las dificultades que le generaba para desarrollar su actividad artística.

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