La última aparición pública del Indio Solari: cuáles fueron sus palabras antes de su muerte

El histórico referente del rock nacional falleció a los 77 años. Foto: Twitter del Indio Solari

Murió Carlos Alberto “El Indio” Solari a los 77 años y la noticia impactó de lleno al mundo de la música argentina. El miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos tenía la enfermedad de Parkinson desde 2016 y perdió la vida tras descompensarse en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó, pasadas las 9 de la mañana de este viernes 5 de junio.

Figura del rock nacional argentino, murió este viernes 5 de junio y la noticia, que se dio a conocer durante la mañana de este viernes 5 de junio, conmocionó de lleno al mundo de la música argentina. El histórico artista tenía 77 años y perdió la vida en su casa ubicada en Parque Leloir, Ituzaingó.

Su último posteo en redes sociales dice “Luzbola” en referencia a su famosa canción “Luzbelito” y se lo ve acompañado en un estudio de grabación musical. Padecía de Parkinson y había tenido varias internaciones en el último tiempo.

Último posteo del Indio Solari Foto: Indio Solari vía Instagram

Los últimos posteos del Indio Solari

Entre sus últimas publicaciones en Instagram se ven promociones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sobre su show en Comodoro Rivadavia y también sobre “Brutto”, la muestra artística visual sobre la vida y obra del Indio.

El Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado están unidos porque es su banda de solista y principal proyecto musical. Tras la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a principios de los 2000, el cantante formó este grupo para grabar sus discos y realizar sus históricos conciertos masivos.