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Bizarrap confirmó su participación en Toy Story 5: cuál será su personaje

El productor musical se suma a la lista de artistas que prestarán su voz para las versiones en español para Latinoamérica y España.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 12:23
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Bizarrap confirmó su rol en Toy Story 5.
Bizarrap confirmó su rol en Toy Story 5. Foto: redes sociales.
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Bizarrap sorprendió a sus seguidores en las últimas horas tras confirmar que formará parte del elenco de doblaje de Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa saga animada de Disney y Pixar.

El productor musical se suma a la lista de artistas que prestarán su voz para las versiones en español para Latinoamérica y España. Entre ellos también se encuentran el comediante Migue Granados y el cantante Bad Bunny.

Bizarrap confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes junto a los emblemáticos personajes Woody y Buzz Lightyear.

Bizarrap confirmó su rol en Toy Story 5. Foto: redes sociales.

Sobre su participación, reveló que interpretará a Santa de Jardín, un gnomo que forma parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. “Soy la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias Disney por la oportunidad”, escribió.

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En esta nueva entrega de la saga, los juguetes deberán enfrentarse a una realidad cada vez más presente en la infancia actual: el avance de la tecnología. La historia muestra cómo Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy, recibe como regalo una tableta infantil llamada “Lilypad”, lo que provoca que Woody, Buzz y sus amigos pasen a un segundo plano.

“Santa de Jardín”, el personaje de Bizarrap en Toy Story 5. Foto: redes sociales.

La trama aborda cuestiones vinculadas al cambio generacional, el paso del tiempo y la creciente presencia de las pantallas en la vida cotidiana de los más chicos, un fenómeno que desafía el lugar que históricamente ocuparon los juguetes tradicionales.

¿De qué se trata Toy Story 5?

Disney y Pixar vuelven a apostar por una de las franquicias más exitosas de la historia del cine con el estreno de Toy Story 5, la esperada continuación de las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes. La película llegará a los cines el próximo 19 de junio y presentará un conflicto completamente diferente al de los anteriores.

En esta nueva entrega, Bonnie ya tiene ocho años y comienza a perder interés por los juguetes tradicionales. Su nueva obsesión es Lilypad, una moderna tablet inteligente que acapara toda su atención y amenaza con dejar a Woody, Buzz, Jessie y sus amigos sin lugar en sus momentos de juego.

La historia gira en torno al choque entre los juguetes clásicos y la tecnología, bajo el concepto “Toy meets Tech” (“Juguetes contra tecnología”). Los protagonistas deberán encontrar la forma de seguir siendo relevantes en una época en la que las pantallas dominan el entretenimiento infantil.

Además, la película marcará el esperado reencuentro entre Woody y Buzz después de los acontecimientos de Toy Story 4. Jessie tendrá un papel más importante como líder de los juguetes de Bonnie, mientras que nuevos personajes se sumarán a la aventura para ayudar a enfrentar la amenaza que representa Lilypad.

Dirigida por Andrew Stanton, la película buscará reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la infancia sin perder el humor, la emoción y el espíritu que convirtieron a Toy Story en una de las sagas animadas más queridas del mundo.

BizarrapToy StoryPelículaDisney
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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