La dura advertencia de Estados Unidos a influencers de cara al Mundial: ¿por qué podrían ser deportados?. Foto: REUTERS

Los influencers extranjeros que viajen al Mundial 2026 con visa de turista y utilicen sus redes subiendo videos a las plataformas de TikTok o Instagram para ganar dinero podrían terminar deportados, según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Las actividades lucrativas se encuentran estrictamente prohibidas para aquellos que tengan visa de turismo en el país del norte. Quienes usen sus redes sociales para generar ganancias en suelo estadounidense pueden sufrir una cancelación inmediata de su documentación.

Los influencers que generen ganancias en suelo estadounidense pueden sufrir de una cancelación inmediata de su documentación o una deportación. Foto: Magnific

¿Cuáles son los fundamentos de la prohibición de influencers extranjeros en Estados Unidos?

El gobierno estadounidense explicó que viajar con el único propósito de crear material digital y monetizarlo es considerado un trabajo formal allí, por lo que las leyes del país del norte exigen que el usuario tramite un visado laboral o de prensa.

Mientras que algunos abogados sostienen que podría darse una batalla legal si los pagos se reciben fuera de los Estados Unidos, el riesgo de la frontera es sumamente severo por los amplios controles de Donald Trump que no hacen excepción alguna.

La Asociación Internacional de Periodistas Deportivos protestó fuertemente contra la medida que llegó a prohibirle la entrada al país al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien iba a ser parte de la competencia.

Ser influencer es un trabajo formal en los Estados Unidos.

¿Cuál es el antecedente inmediato de esta prohibición?

Khaby Lame, uno de los tiktokers más famosos del mundo, se “autodeportó” de los Estados Unidos de América luego de un conflicto con el Servicio de Inmigración en Las Vegas por algunas irregularidades en su visado.

El creador de contenido senegalés-italiano, cuyo nombre real es Seringe Khabane Lame, fue detenido en el aeropuerto internacional Harry Reid y le permitieron irse del país sin orden de deportación, según un comunicado del portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Khaby Lame, uno de los tiktokers más famosos del mundo se “autodeportó” de los Estados Unidos de América luego de un conflicto con el Servicio de Inmigración en las Vegas por algunas irregularidades en su visado.

El portavoz del ICE comentó que el influencer “sobrepasó los plazos de su visado” y que eligió retirarse de manera voluntaria para evitar tener una orden de deportación en su historial de inmigración, que podría impedirle volver a entrar al país durante una década.

Mundial 2026: quién juega este jueves 11 de junio

Este jueves 11 de junio se juega el partido inaugural México vs. Sudáfrica y otro encuentro correspondiente al Grupo A: Corea del Sur vs. República Checa.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

México vs. Sudáfrica - 16:00hs - Estadio Azteca de la Ciudad de México

Corea del Sur vs. República Checa - 23:00hs - Guadalajara Stadium de Guadalajara

México vs Sudáfrica, Mundial 2026. Foto: FIFA

Dónde ver en vivo los partidos del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica se podrá ver por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y en plataformas por Disney+.

Corea del Sur vs. República Checa se podrá ver por TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).