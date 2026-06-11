Anuncio sorpresa en la música: Maná confirmó que vuelve a Argentina y tocará en River tras su show en el Mundial 2026

Mana actuó durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Justo antes de actuar en la apertura del Mundial 2026 en México, Maná anunció su regreso a la Argentina con un show previsto para el próximo 12 de diciembre en el estadio de River Plate. El recital se llevará a cabo en el marco de su gira “Vivir Sin Aire Tour”, con la que celebran cuatro décadas de trayectoria y repasan los mayores éxitos de su carrera.

El anuncio fue toda una sorpresa para los fanáticos, ya que el grupo encabezó luego la actuación en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta como el una Copa del Mundo. De esta manera, la formación liderada por Fher Olvera suma una nueva parada a una gira que recorrerá los principales estadios de América Latina. Además de Argentina, tocarán en Chile, México, Lima y Colombia.

Maná en Argentina Foto: Instagram MANÁ

La banda mexicana cumple 40 años de carrera y decidió festejarlo con una gira internacional en Latinoamérica, donde promete realizar un recorrido por los clásicos que marcaron a varias generaciones, entre ellos Rayando el Sol, Clavado en un Bar, Mariposa Traicionera, Labios Compartidos y Oye Mi Amor. Las entradas para el concierto en Buenos Aires ya pueden reservarse a través del sitio oficial de la banda, aunque todavía no se habilitó el precio.

Maná abrió el Mundial 2026 con “Oye Mi Amor”

Antes de confirmar su regreso a la Argentina, Maná fue protagonista de uno de los momentos más destacados de la inauguración de la Copa Mundial 2026. El grupo fue el encargado de abrir la ceremonia realizada en México, donde interpretó su clásico “Oye Mi Amor” ante miles de espectadores.

La edición 2026 del Mundial tiene una característica histórica: se disputa de manera conjunta en tres países, México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el torneo con mayor alcance geográfico de la historia de la competencia.

Maná, música, EFE

Además, en el escenario del Estadio Azteca se presentaron reconocidos artistas de América Latina como Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

El show comenzó aproximadamente una hora y media antes del partido entre México y Sudáfrica y combinó música, danza, tecnología y referencias a la cultura mexicana, en un festejo que marcó el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.