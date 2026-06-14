El emotivo mensaje de Coscu tras la muerte de Gaspi: “Estabas mejorando tus hábitos y cuidándote”

Coscu despidió a Gaspi tras su muerte. Foto: Cristian Ayala

El reconocido streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, despidió este domingo a su colega Gaspi, quien murió en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

En un mensaje publicado en redes sociales, el influencer afirmó: “La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y [sic] ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote”.

“La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo", cerró Coscu en un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El mensaje de Coscu tras la muerte de Gaspi. Foto: Captura X

Murieron Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros este domingo en Río de Janeiro, Brasil, según confirmaron fuentes de la investigación.

Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Crédito: O Globo

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Uno de los vehículos se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Quién era Gaspi

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido. Su ascenso estuvo marcado por un estilo irreverente, espontáneo y provocador que logró captar la atención de un público joven en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram.

A través de situaciones inesperadas, preguntas incómodas y un humor basado en la improvisación, Gaspi logró viralizar numerosos videos que acumulaban millones de reproducciones. Su crecimiento fue vertiginoso: en pocos años superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube y se consolidó como uno de los referentes más importantes del entretenimiento digital argentino.

Su influencia trascendió las redes sociales. Muchos de sus contenidos eran replicados y comentados por streamers, influencers y personalidades destacadas de Internet, lo que amplificó aún más su alcance y popularidad.