Detuvieron a Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami: se habrían colado al partido Colombia-Portugal

Detuvieron en Miami a los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta Foto: Archivos del condado de Miami-Dade

Los creadores de contenido argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026. Según reportes policiales citados por medios locales, habrían atravesado tres controles de seguridad con acreditaciones de un evento anterior y ahora enfrentan cargos en Florida.

Una detención que sacudió a las redes en pleno Mundial

Lo que parecía ser una nueva aventura de contenido terminó en un serio problema judicial. Beni Mármol y Pato Perrotta, dos youtubers argentinos con fuerte presencia en redes sociales, fueron arrestados en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal, disputado en el Miami Stadium, conocido habitualmente como Hard Rock Stadium.

Ficha de arresto del joven Lautaro B. Marmol en Miami-Dade Foto: Archivos del condado de Miami-Dade

De acuerdo con la información difundida por medios locales de Florida y replicada por portales argentinos, los influencers habrían intentado ingresar al estadio utilizando credenciales correspondientes a un evento anterior. La maniobra, según los reportes, les habría permitido superar tres niveles de seguridad antes de ser detectados por las autoridades.

Ficha de arresto del joven Patricio Rafael Perrotta en Miami-Dade Foto: Archivos del condado de Miami-Dade

El caso rápidamente generó repercusión en redes sociales, no solo por la popularidad de los involucrados, sino también por el contexto: un partido del Mundial 2026, con operativos de seguridad reforzados y miles de fanáticos en los alrededores del estadio.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Beni Mármol, cuyo nombre completo es Lautaro B. Mármol, tiene 20 años y es uno de los creadores de contenido argentinos que creció en YouTube con desafíos, videos IRL, transmisiones y colaboraciones con otros streamers. Pato Perrotta, identificado como Patricio Rafael Perrotta, tiene 26 años y suele trabajar junto a Mármol en distintos formatos de entretenimiento digital.

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta: Foto: redes

Ambos reúnen cientos de miles de seguidores entre YouTube, Instagram y otras plataformas, donde publican contenido con frecuencia. Esa exposición hizo que la noticia de su detención se viralizara rápidamente, especialmente entre usuarios argentinos que siguen de cerca a los streamers y youtubers que viajaron a Estados Unidos durante el Mundial.

Cómo habrían ingresado al estadio

Según el reporte policial citado por medios de Miami, los youtubers habrían usado acreditaciones de un partido anterior para acceder a zonas del estadio. Las autoridades explicaron que esas credenciales no eran válidas para el encuentro entre Colombia y Portugal.

El informe sostiene que ambos lograron atravesar varios puntos de control antes de ser interceptados. En el caso de Mármol, habría declarado que era un influencer de medios y que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo. Perrotta, por su parte, habría dicho que fue contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque reconoció que las credenciales correspondían a una fecha previa.

La situación encendió las alarmas porque el estadio mantenía controles especiales durante el Mundial. Después de los incidentes ocurridos en grandes eventos anteriores en Miami, las autoridades reforzaron los accesos, la revisión de entradas y la circulación en zonas restringidas.

Qué cargo enfrentan los youtubers argentinos en Miami

Tras la intervención de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos bajo el cargo de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento. De acuerdo con los registros difundidos por la prensa local, un juez encontró causa probable para avanzar con el caso y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

Hasta la tarde del domingo, ambos permanecían alojados en el Turner Guilford Knight Correctional Center, mientras se definía su situación judicial.

En Florida, ingresar o permanecer sin autorización en un recinto durante un evento masivo puede ser considerado un delito grave, especialmente cuando se trata de partidos con asistencia superior a 5.000 personas. En este caso, el encuentro entre Colombia y Portugal convocó a decenas de miles de hinchas, en uno de los partidos más esperados de la fase inicial del torneo.

El partido entre Colombia y Portugal y un operativo bajo presión

El encuentro entre Colombia y Portugal se jugó en un estadio colmado y terminó con un resultado que también tuvo impacto deportivo. Pero fuera de la cancha, la atención quedó puesta en el operativo de seguridad.

Medios estadounidenses informaron que durante esa jornada hubo varios arrestos y expulsiones en el estadio. Algunas de las intervenciones estuvieron vinculadas con supuestas credenciales falsas, tickets irregulares o intentos de acceso no autorizado.

En ese contexto, el caso de los influencers argentinos tomó mayor dimensión. No se trató únicamente de una infracción menor o de una confusión en un acceso, sino de una situación investigada por las autoridades en medio de un evento FIFA con alto nivel de seguridad.

La reacción en redes y el debate por los límites del contenido

La noticia abrió un debate entre los seguidores de los youtubers. Para algunos usuarios, el episodio reflejó los riesgos de llevar al extremo ciertos formatos de contenido basados en desafíos, transmisiones en vivo o situaciones improvisadas. Para otros, habrá que esperar el avance de la causa judicial antes de sacar conclusiones definitivas.

Lo cierto es que la detención de Beni Mármol y Pato Perrotta marca un antes y un después en la discusión sobre los límites entre generar contenido y respetar las normas de seguridad en eventos masivos.

En tiempos donde los influencers buscan escenas cada vez más impactantes para captar audiencia, un episodio como este expone una tensión evidente: la búsqueda de viralidad puede tener consecuencias legales concretas.

Qué puede pasar ahora

Por el momento, el caso continúa en manos de la Justicia de Miami-Dade. Los próximos pasos dependerán de la evolución del expediente, el pago de la fianza y la determinación de los tribunales locales.

Mientras tanto, Beni Mármol y Pato Perrotta quedaron en el centro de una noticia internacional que combina Mundial, redes sociales, seguridad y justicia. Lo que empezó como una presunta cobertura de un partido terminó convertido en uno de los episodios más comentados entre los creadores de contenido argentinos durante el torneo.