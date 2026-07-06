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Murieron el youtuber argentino Chatterbox y su papá en un accidente en la Ruta 5: volvían de un velorio

El influencer, con más de 1.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube, había viajado el fin de semana a Pehuajó para despedir a su abuela. Quién era y qué se sabe de la investigación.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Murió el youtuber argentino Chatterbox y su padre.
Murió el youtuber argentino Chatterbox y su padre. Foto: Instagram @chaterboxd
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El youtuber argentino Sebastián Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió este domingo en un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349. En el accidente fatal también falleció su padre, quien conducía el vehículo en el que ambos viajaban.

El influencer, con más de 1.5 millones de suscriptores en su canal, había viajado el fin de semana a Pehuajó para despedir a su abuela, quien falleció el jueves a los 87 años. El choque frontal sucedió mientras volvían a Buenos Aires a bordo de un Honda Civic.

Según lo informado por Clarín, el auto chocó de frente co una camioneta Chevrolet S-10, cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión jaula con acoplado en una zona recta.

Murió el youtuber argentino Chaterboxd y su padre. Foto: Instagram @chaterboxd

En el asiento trasero viajaban la esposa del conductor y la hija de la pareja, de 52 y 12 años respectivamente. Ambas sobrevivieron al impacto, salieron por sus propios medios del vehículo y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde recibieron atención médica.

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Sebastián Funes construyó una importante comunidad en las redes sociales bajo el nombre Chatterbox. Tenía más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de seguidores en TikTok. Además, en Twitch acumulaba más de 114.000 seguidores.

Funes comenzó a creaba contenido para redes sociales desde muy joven. En TikTok empezó a publicar videos en 2018 y luego se consolidó en YouTube, donde creció en popularidad y creó una comunidad sólida.

Su contenido se basaba principalmente en videojuegos como Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys. De todas maneras, también realizaba reacciones, challenges y transmisiones en vivo en las que interactuaba con su audiencia.

Murió el youtuber argentino Chaterboxd y su padre. Foto: Instagram @chaterboxd

Su fallecimiento generó conmoción entre sus seguidores, quienes lo acompañaban desde hacía años a través de sus publicaciones y transmisiones en las distintas plataformas.

La investigación del accidente: de qué murió Chatterbox

Según se conoció, el siniestro ocurrió alrededor de las 14:30 del domingo. Las primeras informaciones indican que el impacto principal se produjo entre el Honda Civic y la Chevrolet S10, aunque los investigadores también analizan la participación del camión en la secuencia del hecho.

Por el momento, la fiscalía de turno interviene en la causa y trabaja para establecer cómo ocurrió el accidente. En el lugar realizaron tareas efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia.

MuerteYoutubersAccidente de tránsito
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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