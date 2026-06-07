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Las esposas de los jugadores de la Selección Argentina revelan sus vidas en una serie íntima: dónde verla

“Muchachas” reúne historias de amor, coraje y compañerismo, con los testimonios de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero y otras jóvenes mujeres, que abren las puertas de sus casas en Madrid, Londres y Nueva York.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 17:25
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Muchachas es la miniserie sobre las esposas de los jugadores de la Selección Nacional.
Muchachas es la miniserie sobre las esposas de los jugadores de la Selección Nacional. Foto: Bourke Films
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Muchos se preguntan cómo es la vida de las esposas de los futbolistas de elite. ¿Siguen con sus carreras profesionales o se dedican a cuidar los hijos, es sacrificado mudarse a otro país, con diferentes costumbres e idioma? Estas preguntas encontrarán respuesta en Telefe, que estrenó “Muchachas”, una miniserie que ofrecerá una mirada íntima a la vida detrás de la Selección Argentina.

Presentadas como historias de amor, coraje y compañerismo, las mujeres que viven con los campeones del mundo más jóvenes revelarán, a lo largo de tres episodios, cómo arman la familia, llevan la maternidad, los proyectos personales y los vínculos que acompañan el recorrido de decisiones compartidas, desafíos personales, mudanzas constantes y familias que crecieron mientras las carreras deportivas de sus parejas los llevaban de un país a otro.

Quienes aparecen en “Muchachas”

Dirigida por Rodolfo Lamboglia y producida por Bourke Films, la miniserie documental recorre distintas ciudades de Europa y los Estados Unidos para retratar la vida de las mujeres que forman parte del entorno de algunos de los principales referentes de la Selección Argentina. Así reúne los testimonios de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano.

Muchachas es la miniserie sobre las esposas de los jugadores de la Selección Nacional. Foto: Bourke Films

Ellas revelan sus experiencias atravesadas por la maternidad, la construcción de proyectos propios, la adaptación permanente a nuevos entornos y los desafíos de sostener una vida familiar bajo la atención constante que genera el fútbol de alta competencia.

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Lejos de los relatos deportivos tradicionales, “Muchachas” pone el foco en las personas que rara vez ocupan el centro de la escena. Mujeres que trabajan, emprenden, acompañan a sus hijos, toman decisiones, enfrentan desafíos cotidianos y construyen una identidad propia que trasciende cualquier definición vinculada al éxito deportivo de sus parejas.

Muchachas es la miniserie sobre las esposas de los jugadores de la Selección Nacional. Foto: Bourke Films

La producción también incorpora la mirada de Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Ángel Correa, quienes reflexionan sobre el papel que estas mujeres han tenido en distintos momentos de sus vidas, dentro y fuera de la cancha.

Cuándo y dónde ver la miniserie

Con una narrativa cinematográfica que combina distintas líneas temporales y múltiples escenarios internacionales (Londres, Buenos Aires, Manchester, Milán, Madrid y Nueva York), la serie construye un relato sensible y auténtico que permite descubrir una dimensión poco conocida del universo que rodea a los campeones del mundo.

Estará disponible en Telefe, donde se estrenó este sábado 6 de junio y el segundo y tercer capítulo saldrán el 13 y el 20 a las 23.45, respectivamente. A partir del 1 de julio estarán en Mercado Play.

Selección ArgentinaValentina CervantesSeriesTelefe
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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