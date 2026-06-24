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Qué ver en julio: los estrenos en streaming que nadie se quiere perder y se pueden maratonear en un fin de semana

El catálogo de estrenos del séptimo mes del año llega con series basadas en novelas y nuevas temporadas de algunas de sus franquicias más vistas. Lo que no te podés perder.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Estrenos en diversas plataformas de streaming. Foto: Unsplash.
Estrenos en diversas plataformas de streaming. Foto: Unsplash.
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Con regresos muy esperados y nuevas ficciones a nivel global, julio llega a las plataformas de streaming cargado de estrenos.

Para acompañar la llegada contundente del invierno, Max (antes HBO), Amazon Prime Video, Disney+ y Netflix renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón.

Uno por uno, los estrenos más destacados que llegan en julio a las plataformas de Streaming

Disney +

  • Descendants: Wicked Wonderland (Película): Estrena el 17 de julio. Una nueva y emocionante entrega del universo de Los Descendientes.
  • Pompeya antes del desastre (Documental): Estrena el 23 de julio. Una miniserie documental histórica conducida por Tom Hiddleston.
  • Furia (Serie): Estrena el 27 de julio. Un nuevo drama original de Hulu protagonizado por Emmy Rossum.
  • El Diablo Viste a la Moda 2 (Película): Estrena el 29 de julio. La anticipada secuela que continúa la historia de la icónica comedia dramática.
"El diablo viste a la moda 2". Foto: 20th Century Studios

Amazón Prime video

Series y Estrenos Televisivos

  • 1 de julio: Elle - Llega la esperada precuela de la exitosa franquicia Legalmente Rubia (Una rubia muy legal), que explora la juventud de Elle Woods antes de convertirse en abogada.
  • 13 de julio: Murder 101 - Una nueva producción original orientada al misterio y el crimen.
  • 15 de julio: Cómplices hasta el final - Serie dramática que se incorpora a la oferta original del catálogo.

Películas

  • 3 de julio: Proyecto Salvación (Project Hail Mary / Hail Mary) - Una de las grandes películas de ciencia ficción más aclamadas llega a la plataforma, protagonizada por Ryan Gosling.
  • 10 de julio: Boulevard y Atrapando a un monstruo - Dos nuevas adiciones de suspenso y drama para el catálogo de películas.

Max

  • Larry y la búsqueda de la felicidad: Nueva miniserie de comedia creada por Larry David y protagonizada junto a Barack Obama y Jerry Seinfeld (disponible desde el 23 de julio).
  • La mitad que falta: Película estadounidense estelarizada por Dylan O’Brien, que aterriza en el catálogo a partir del 23 de julio.
  • Minions 3: La popular franquicia animada, sumándose a los grandes tanques de taquilla del año.
Minions: Nace un villano. Foto: NA.
Minions: Nace un villano. Foto: NA.
  • The Odyssey: Épica odisea cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.
  • Evil Dead Burn: Una nueva entrega de la clásica saga de terror.

Netflix

  • Los peores vecinos del mundo (Película) - 1 de julio.
  • El principito (Película) - 1 de julio.
  • El Hombre Vapor (Película) - 2 de julio.
  • La supervivencia de una chica con curvas (Serie) - 2 de julio.
  • La casa de la pradera (Serie) - 9 de julio.
  • Enola Holmes 3 (Película) - Estreno previsto durante el mes.
  • Heartstopper Forever (Serie) - Estreno previsto durante el mes.
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Lucía M. Gómez
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Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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