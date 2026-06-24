Qué ver en julio: los estrenos en streaming que nadie se quiere perder y se pueden maratonear en un fin de semana

Estrenos en diversas plataformas de streaming. Foto: Unsplash.

Con regresos muy esperados y nuevas ficciones a nivel global, julio llega a las plataformas de streaming cargado de estrenos.

Para acompañar la llegada contundente del invierno, Max (antes HBO), Amazon Prime Video, Disney+ y Netflix renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón.

Uno por uno, los estrenos más destacados que llegan en julio a las plataformas de Streaming

Disney +

Descendants: Wicked Wonderland (Película): Estrena el 17 de julio . Una nueva y emocionante entrega del universo de Los Descendientes .

Pompeya antes del desastre (Documental): Estrena el 23 de julio . Una miniserie documental histórica conducida por Tom Hiddleston.

Furia (Serie): Estrena el 27 de julio . Un nuevo drama original de Hulu protagonizado por Emmy Rossum.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Película): Estrena el 29 de julio. La anticipada secuela que continúa la historia de la icónica comedia dramática.

"El diablo viste a la moda 2". Foto: 20th Century Studios

Amazón Prime video

Series y Estrenos Televisivos

1 de julio : Elle - Llega la esperada precuela de la exitosa franquicia Legalmente Rubia (Una rubia muy legal), que explora la juventud de Elle Woods antes de convertirse en abogada.

13 de julio : Murder 101 - Una nueva producción original orientada al misterio y el crimen.

15 de julio: Cómplices hasta el final - Serie dramática que se incorpora a la oferta original del catálogo.

Películas

3 de julio : Proyecto Salvación ( Project Hail Mary / Hail Mary ) - Una de las grandes películas de ciencia ficción más aclamadas llega a la plataforma, protagonizada por Ryan Gosling.

10 de julio: Boulevard y Atrapando a un monstruo - Dos nuevas adiciones de suspenso y drama para el catálogo de películas.

Max

Larry y la búsqueda de la felicidad: Nueva miniserie de comedia creada por Larry David y protagonizada junto a Barack Obama y Jerry Seinfeld (disponible desde el 23 de julio).

La mitad que falta: Película estadounidense estelarizada por Dylan O’Brien, que aterriza en el catálogo a partir del 23 de julio.

Minions 3: La popular franquicia animada, sumándose a los grandes tanques de taquilla del año.

Minions: Nace un villano. Foto: NA.

The Odyssey: Épica odisea cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.

Evil Dead Burn: Una nueva entrega de la clásica saga de terror.

Netflix