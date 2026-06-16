Ester Expósito recibió un premio en Montecarlo y fue entregado por el príncipe Alberto II

Ester Expósito. Foto: EFE

La actriz española Ester Expósito fue una de las grandes protagonistas del Festival de Televisión de Montecarlo. Allí recibió el International Golden Nymph Award, un prestigioso reconocimiento que distingue a las figuras más prometedoras y destacadas de la industria audiovisual.

La ceremonia se llevó a cabo bajo el Alto Patronazgo del príncipe Alberto II de Mónaco y reunió a importantes personalidades del cine y la televisión internacional. En ese marco, la estrella española, que alcanzó la fama mundial por su participación en la serie Élite, fue homenajeada por su trayectoria y su creciente proyección en el panorama audiovisual.

Cabe destacar que Ester le envió un cálido saludo a Canal 26 antes de la finalización del evento: “Le mando un beso muy fuerte a Canal 26”, expresó la reconocida actriz.

Reconocimiento a Ester Expósito.

Durante la ceremonia inaugural, uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del International Golden Nymph Award. El príncipe Alberto II de Mónaco fue el encargado de entregar personalmente el galardón a Ester Expósito, en reconocimiento a su talento y a la proyección internacional que alcanzó en los últimos años.

El breve intercambio en francés entre ambos sobre el escenario, captado por las cámaras, rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados del evento. El premio, que distingue a los talentos emergentes con mayor proyección dentro de la industria audiovisual, ubicó a la actriz española junto a otras figuras homenajeadas en esta edición, como Kristin Scott Thomas y Kurt Russell.

Ester Expósito se consolidó como una de las actrices con mayor repercusión internacional

Expósito, de 26 años, se consolidó en los últimos años como una de las intérpretes españolas con mayor repercusión internacional, participando en producciones de cine y plataformas de streaming que la posicionaron como una de las artistas más influyentes de su generación.

Ester Expósito. Foto: REUTERS

La entrega del International Golden Nymph Award representa un nuevo hito en su carrera y reafirma el impacto que la actriz continúa generando dentro de la industria del entretenimiento a nivel global.