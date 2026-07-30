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Mia Khalifa explicó por qué critica a la Argentina: su fuerte descargo reavivó la polémica en redes

La ex actriz del cine para adultos volvió a apuntar contra nuestro país y aseguró que mantiene su postura “Anti-Argentina”.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Mia Khalifa
Mia Khalifa Foto: X
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La polémica entre Mia Khalifa y los hinchas argentinos no para de crecer, ya que luego de convertirse en una de las figuras del espectáculo más comentadas del Mundial 2026 por su marcada postura “Anti-Argentina”, volvió a mandar mensajes en contra de la Selección Argentina y a explicar los motivos de sus críticas.

En las últimas horas, la ex estrella de cine para adultos respondió comentarios en la red social X y aseguró que seguirá sosteniendo esta actitud. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y despertaron una nueva ola de reacciones entre los usuarios de Argentina.

Mia Khalifa Foto: X

Durante el Mundial, ella se posicionó abiertamente en contra de Lionel Messi y la Albiceleste, pero esta vez, aseguró que hay un trasfondo político en sus tweets, ya que Argentina es un país “racista” y que marca diferencia con el resto de Latinoamérica.

Qué dijo Mia Khalifa y por qué reavivó la discusión en las redes sociales sobre la campaña Anti-Argentina

La nueva controversia comenzó cuando un usuario de X recordó las constantes publicaciones que Mia Khalifa realizó contra la Selección Argentina durante el Mundial 2026. En su publicación, el usuario escribió: “Mia Khalifa, anti-Messi y anti-Argentina, desde que comenzó la Copa nos bardea”.

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Este comentario generó una respuesta inmediata de la influencer, quien no tardó en mantener su posición política: “No te olvides que soy antisionista también”, escribió debajo del tweet. Con esa respuesta dejó entrever que sus críticas hacia la Argentina no están motivadas únicamente por cuestiones deportivas, sino que, según explicó, forman parte de una postura política que sostiene desde hace tiempo en relación con el conflicto entre Israel y Palestina.

Mia Khalifa. Foto: Instagram / miakhalifa.

La discusión continuó cuando otro usuario le señaló que en su foto de perfil aparecía con una camiseta del Barcelona, el club donde Lionel Messi construyó gran parte de su carrera. Ante esa observación, Khalifa decidió profundizar su descargo y explicó que sus publicaciones no responden solo al rechazo a los argentinos, sino a repudiar “cierto posicionamiento político” con el que ella no está de acuerdo.

Cabe recordar que en distintas oportunidades expresó su apoyo a los rivales de la Scaloneta y celebró los resultados adversos para el equipo de Lionel Scaloni. Incluso, antes de la semifinal frente a Inglaterra, publicó un video en el que afirmaba que estaba lista para “ir en contra de Argentina sin importar qué pasara”, mientras que en la final alentó a España y festejó la consagración del conjunto europeo.

Mientras algunos usuarios la acusaron de buscar repercusión con publicaciones provocadoras, otros interpretaron que simplemente mantiene una posición política que ya había expresado en otras oportunidades.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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