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Moria Casán rechazó la invitación de Rosalía a sus shows: cuál fue la verdadera razón que sorprendió a todos

La One había sido convocada por la artista española para uno de los momentos destacados del concierto, pero ella no aceptó. Tras especulaciones, se descubrió cuál fue el verdadero motivo.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Moria Casán rechazó la invitación de Rosalía
Moria Casán rechazó la invitación de Rosalía Foto: Canal 26
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Rosalía ya se encuentra en la Argentina para sus esperados shows en Buenos Aires, pero un detalle que sorprendió a todos, fue el del rechazo de Moria Casán a la invitación a uno de sus conciertos, para formar parte de un momento especial del espectáculo.

Al principio, la decisión de La One generó debate, ya que se pensó que le había dicho que no a la artista española por sumarse a las campañas “Anti-Argentina” al compartir el video de Mia Khalifa en la final del Mundial 2026, pero sin embargo, el motivo real fue otro.

Rosalia. Foto: @Rosalia.
Rosalía se presentará en Argentina

Sin embargo, la propia Moria salió a aclarar la situación y aseguró que su respuesta no tuvo ninguna relación con aquella controversia, sino que obedeció exclusivamente a cuestiones laborales y personales.

Por qué Moria Casán decidió no participar del show de Rosalía

En diálogo con TN Show, La One explicó que su agenda no le permite asumir nuevos compromisos en este momento y que necesita priorizar los proyectos que ya tiene en marcha. “Fui invitada, pero estoy con una actividad terrible. Voy a estrenar mi serie y todos los días tengo teatro y tele; realmente solo tengo una noche libre y necesito descansar, priorizar mi vida. Por eso no voy, pero no porque la cancelen”, expresó.

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Además de explicar los motivos de su ausencia, Moria aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje de buenos deseos a la cantante y dejar en claro que no mantiene ningún conflicto con ella. “Le deseo lo mejor en el país. Entiendo que se equivocó, pero no hay nada de cancelación de mi parte”, afirmó.

Moria Casán. Foto: NA.
Moria Casán. Foto: NA.

Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires y qué se sabe de los conciertos

La artista española presentará su LUX Tour en el Buenos Aires Arena, donde ofrecerá varias funciones como parte de su gira por Latinoamérica. El primero de los recitales será este sábado 1 de agosto, con apertura de puertas prevista para las 19 y el inicio del show alrededor de las 21.

Luego continuará con nuevas presentaciones los días 2, 4 y 6 de agosto, en el mismo estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, donde tocará temas como “La Perla”, “La Fama” y “Saoco”.

Rosalía; Lux. Foto: Spotify.

Cómo llegar al recital de Rosalía

Los cuatro conciertos de Rosalía se realizarán en el Buenos Aires Arena. Quienes utilicen subte pueden llegar mediante la Línea B y descender en la estación Dorrego, ubicada a pocas cuadras del estadio.

También hay numerosas líneas de colectivos que pasan por la zona, entre ellas 34, 42, 55, 57, 65, 71, 90, 93, 108, 111, 127, 166 y 176. Para quienes asistan en auto, se aconseja prever demoras por el operativo de tránsito y la alta circulación de personas antes y después del recital.

RosalíaMoria CasánConcierto
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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