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Se filtró un audio de la prima de Thiago Medina ante la denuncia por abuso sexual: “Tenía 12 años”

El audio fue atribuido a la denunciante del ex participante de Gran Hermano, quien detalló cómo fue el episodio y los duros cruces familiares. Escuchalo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Thiago Medina.
Thiago Medina. Foto: Instagram
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En medio de la impactante denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, se filtró de un supuesto audio de la denunciante, quien detalla el grave episodio que habría sufridouando era menor de edad.

El material, difundido en redes sociales por el usuario Maatigonz, recopila las declaraciones de la joven dirigidas a un periodista, donde relata tanto el hecho ocurrido durante su infancia como la reacción familiar posterior.

En la grabación, la joven explica cómo habrían sucedido los hechos en la vivienda familiar: “Yo tenía 12 años cuando me pasó esto con Thiago. Yo lo conté cuando tenía 15, me animé a contárselo a mi familia. Con mi familia fuimos a la casa de ellos a contarles, pero bueno, ellos se encargaron de divulgar las cosas por todos lados diciendo que yo mentía”.

Audio de la prima de Thiago Medina tras la denuncia por abuso sexual. Video: NA.

La prima relató que Thiago Medina se quedaba a dormir en su casa. Mientras él jugaba a los videojuegos con el hermano de la joven, se dirigió a la habitación donde ella miraba televisión y se acostó a su lado, momento en el que se habría producido el abuso.

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“Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo, se quedaba a dormir en mi casa. Estábamos... él estaba con mi hermano jugando al Free Fire y yo estaba en la pieza mirando la tele cuando él se viene a acostar conmigo y ahí empezó todo”, contó.

La joven denunció que el ex participante se presentó en su vivienda junto a su padre sosteniendo que ella intentaba tener una relación con él, argumentación que la joven rechazó categóricamente: “¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?”.

Thiago Medina. Foto: Instagram/thi4go_km

Quién es Thiago Medina y por qué el caso tuvo tanta repercusión

Thiago Medina se hizo conocido en 2022 por su participación en Gran Hermano Argentina, donde ingresó con 19 años. Durante su paso por el reality, su historia personal tuvo gran impacto en la audiencia: contó que trabajaba en el Mercado Central y que también había recolectado cartones en la zona de González Catán.

Dentro del programa inició una relación con Daniela Celis, otra exparticipante del ciclo. La pareja tuvo dos hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. Más tarde, en mayo de 2025, ambos anunciaron su separación.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram.

Medina también había sido noticia en septiembre de 2025, cuando sufrió un grave accidente vial en moto en el partido de Moreno. En el siniestro padeció lesiones severas, fue internado en terapia intensiva y recibió el alta médica tras 28 días de internación.

Qué puede pasar ahora en la causa

Tras la denuncia, la Fiscalía deberá analizar los elementos aportados y definir los próximos pasos. En causas de esta naturaleza, el proceso puede incluir la ratificación de la denuncia, entrevistas especializadas, citaciones, recolección de testimonios y evaluación de posibles pruebas indirectas o contextuales.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Hasta el momento, la información disponible indica que la denuncia fue formalizada y que la investigación quedó bajo la órbita del fuero penal juvenil. No se informó, por ahora, una medida cautelar contra Medina ni una resolución judicial sobre el fondo del caso.

Thiago MedinaDenunciaAbuso sexual
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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