“Outlander: Blood of My Blood” ya tiene fecha de estreno para su temporada 2 en Disney+

Segunda temporada de Outlander: Blood Of My Blood. Foto: Starz

El universo de Outlander sigue expandiéndose y, mientras la primera temporada de “Outlander: Blood of My Blood” continúa conquistando a los seguidores de la saga, la productora ya confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada.

La serie precuela, que narra la historia de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, fue renovada incluso antes de su debut y volverá con nuevos capítulos que prometen profundizar en los conflictos familiares, los romances y los misterios que rodean a los protagonistas.

Segunda temporada de Outlander: Blood Of My Blood. Foto: Starz

El anuncio estuvo acompañado por un primer adelanto que anticipa momentos de gran tensión y dejó a los fanáticos con ganas de conocer cómo continuará esta historia ambientada entre distintas épocas.

La segunda temporada de “Outlander: Blood of My Blood” llegará el 18 de septiembre de 2026. Y al igual que ocurrió con la primera entrega, los episodios se estrenarán de manera semanal y, para el público de América Latina, estarán disponibles a través de Disney+, plataforma que distribuye la serie en la región.

La renovación anticipada fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de la confianza que el estudio depositó en la producción, que amplía el universo creado por la escritora Diana Gabaldon.

De qué se tratará la nueva temporada

Los nuevos episodios retomarán las historias que quedaron abiertas al final de la primera temporada y seguirán profundizando en las dos grandes líneas narrativas de la serie.

Por un lado, continuará el romance entre Brian Fraser y Ellen MacKenzie, los padres de Jamie, quienes deberán enfrentar las tensiones entre los clanes escoceses y las consecuencias de las decisiones que marcarán el futuro de su familia.

Al mismo tiempo, la historia de Henry Beauchamp y Julia Moriston, los padres de Claire, sumará nuevos desafíos en una trama atravesada por los viajes en el tiempo, los secretos familiares y las dificultades para mantenerse unidos.

El adelanto difundido por la producción deja entrever que la nueva temporada tendrá un tono aún más emotivo y que varios personajes deberán enfrentarse a decisiones que cambiarán el rumbo de sus vidas.

Segunda temporada de Outlander: Blood Of My Blood. Foto: Starz

Qué mostrará la temporada 2 de Outlander: Blood of My Blood

La nueva entrega seguirá ampliando el universo de la franquicia con historias atravesadas por el romance, los conflictos de poder y el drama histórico. Además de profundizar en las tensiones entre clanes escoceses y el avance inglés sobre las Highlands, la serie continuará desarrollando el costado fantástico que caracteriza a Outlander.

Además de los conflictos políticos y familiares, la serie seguirá explorando los misterios alrededor de los viajes en el tiempo, uno de los elementos más icónicos del universo creado por Diana Gabaldon.

La combinación entre drama histórico, romance y fantasía buscará mantener el espíritu épico que convirtió a Outlander en una de las ficciones más populares entre los fanáticos del género.