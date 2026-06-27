El video del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras antes del impacto con el Tren de la Costa

El video del accidente fatal en el cual murió Ernestina Pais. Foto: Captura

La muerte de Ernestina Pais generó una enorme conmoción en el mundo del espectáculo, la televisión y el periodismo argentino. En las últimas horas, se conocieron nuevas imágenes que permiten reconstruir parte de la secuencia del accidente ocurrido en un paso a nivel de Martínez, partido de San Isidro, donde el auto que conducía la reconocida conductora fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

El material difundido corresponde a cámaras de seguridad de la zona y muestra el momento en el que el vehículo avanza hacia el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano. Según los primeros reportes, el auto habría ingresado al paso a nivel cuando las barreras estaban bajas, una circunstancia que ahora forma parte central de la investigación judicial.

Qué se ve en las imágenes del choque con el Tren de la Costa

En el video, que fue aportado por la Municipalidad de San Isidro, se observa la secuencia previa al impacto. La grabación muestra al vehículo negro que manejaba Pais cruzando el paso ferroviario y, pocos segundos después, la llegada de la formación, que impacta sobre el lateral del conductor.

El momento en el que el Tren de la Costa arrolló el auto de Ernestina Pais. Foto: Municipalidad San Isidro

De acuerdo con la información policial y judicial difundida hasta el momento, el choque se produjo en una zona de cruce del ramal del Tren de la Costa, en Martínez. Las primeras actuaciones indicaron que Ernestina Pais viajaba sola al momento del accidente y que los equipos de emergencia constataron su fallecimiento en el lugar.

La violencia del impacto dejó al vehículo severamente dañado y obligó a preservar la escena para el trabajo de peritos, bomberos y personal policial. La causa quedó bajo investigación de la UFI de Martínez, que busca determinar con precisión cómo fueron los segundos previos a la colisión.

La principal hipótesis que analiza la Justicia

La hipótesis que aparece con más fuerza en la investigación es que el auto habría intentado atravesar el cruce cuando las barreras ya estaban bajas. Esa versión surge de las imágenes de seguridad y de los primeros informes incorporados al expediente, aunque las autoridades continúan analizando cámaras, testimonios y pericias técnicas.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

Los investigadores también buscan establecer si el sistema de señalización funcionaba correctamente, cuál fue la trayectoria exacta del vehículo y si hubo otros elementos que pudieran haber influido en la maniobra. En este tipo de accidentes, la reconstrucción suele incluir el análisis del estado del paso a nivel, los registros fílmicos, las condiciones de visibilidad y las declaraciones de posibles testigos.

El resultado preliminar de la autopsia

Tras el accidente, se conoció el resultado preliminar de la autopsia, que indicó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. Según los reportes, la lesión se habría producido como consecuencia del fuerte impacto del tren contra el vehículo que conducía la periodista.

De todos modos, los investigadores aguardan el informe definitivo para completar el cuadro pericial. Ese documento será clave para sumar precisiones sobre la mecánica del hecho y los efectos concretos del choque.

Dónde ocurrió el accidente de Ernestina Pais

El siniestro tuvo lugar en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez, dentro del partido de San Isidro. Se trata de una zona transitada y cercana al recorrido del Tren de la Costa, que conecta distintos puntos del norte del Gran Buenos Aires.

Ernestina Pais murió a los 54 años tras un accidente Foto: Foto redes

Según trascendió, Pais se dirigía a una función teatral cuando ocurrió el accidente. La conductora formaba parte de la obra“El divorcio del año”, que se presentaba en distintos escenarios y que en esa jornada tenía actividad prevista.

Conmoción por la muerte de una figura querida de la televisión

La noticia provocó un fuerte impacto entre colegas, familiares, seguidores y figuras del espectáculo. Ernestina Pais tenía 54 años y una extensa trayectoria en radio, televisión y teatro. A lo largo de su carrera se destacó por su estilo directo, su humor y su presencia en ciclos populares de la pantalla argentina.

Entre sus trabajos más recordados aparecen sus pasos por CQC, Mañanas Informales, Desayuno Americano e Intratables, además de su participación en proyectos teatrales durante los últimos años.

Mientras continúan las pericias, el video del accidente se convirtió en una pieza clave para reconstruir qué ocurrió en el cruce ferroviario. La Justicia deberá determinar con exactitud la secuencia, las condiciones del lugar y todos los factores que derivaron en una tragedia que conmocionó al país.