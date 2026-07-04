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Sorpresa en la televisión: Virginia Lago vuelve a la pantalla y presentará la reemisión de una exitosa novela brasileña

La querida conductora de “Historias del Corazón” acompañará la presentación de una de las historias más queridas por los argentinos. Cuáles fueron sus últimos trabajos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Virginia Lago
Virginia Lago Foto: x
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Después de haber estado varios años alejada de la televisión, Virginia Lago volverá a formar parte de las tardes de Telefe, tal y como lo hizo con Historias del Corazón. La querida actriz y conductora de 80 años estará al frente de la presentación de la reemisión de Avenida Brasil, la novela más vista en Argentina en el año 2015.

Según trascendió, la actriz volverá a presentar la historia de Nina en un formato muy similar al ciclo que condujo entre 2012 y 2015 y que la convirtió en una de las conductoras más queridas de la televisión argentina. Su estilo sereno, las reflexiones con las que introducía cada historia y la cercanía que transmitía frente a cámara hicieron que su figura trascendiera el programa y se transformara en un verdadero fenómeno popular.

Virginia Lago Foto: x

Sus palabras durante esos años fueron tan icónicas que muchas frases quedaron replicadas en las redes sociales durante años e incluso muchas se convirtieron en memes, celebrados por la mismísima Lago. Con esta decisión, Telefe apuesta por recuperar una fórmula que funcionó con gran éxito y que quedó asociada a las tardes del canal. La presencia de Virginia Lago buscará aportar un clima familiar y emotivo antes de cada capítulo de la reconocida ficción brasileña.

Avenida Brasil volverá a Telefe de la mano de Virginia Lago Foto: Prime Video.

Cuáles fueron los últimos trabajos de Virginia Lago antes de regresar a Telefe

Si bien muchos la recuerdan por Historias del Corazón, Virginia Lago nunca dejó de trabajar. Su última participación en televisión fue en Argentina, tierra de amor y venganza 2” (ATAV 2), la ficción de Adrián Suar estrenada en 2023. Allí interpretó a Luisa Sosa, una Madre de Plaza de Mayo que buscaba reconstruir la historia de su hija desaparecida, en uno de los personajes más emotivos de la tira.

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En paralelo, la actriz continuó desarrollando su carrera sobre los escenarios. Su último trabajo teatral fue Votemos, la exitosa comedia también estrenada en 2023 en el Teatro Metropolitan, con producción de Adrián Suar y dirección de Daniel Barone. Allí compartió elenco con Agustina Cherri, Juan Gil Navarro, Muriel Santa Ana, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón y Tomás Kirzner.

Ahora, con su regreso a Telefe para presentar Avenida Brasil, Virginia Lago vuelve a ocupar un lugar muy especial en la televisión argentina.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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