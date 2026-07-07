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“Soy hincha de la Selección”: ¿cuánto cuesta viajar para alentar a la Argentina de Messi en cuartos?

Tras el histórico triunfo ante Egipto, las consultas en las agencias de viaje y sitios de turismo se multiplicaron. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Hinchas argentinos en el Mundial 2026.
Hinchas argentinos en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El sueño por bordar la cuarta estrella en el escudo sigue vivo y la ilusión de ver a Messi en una Copa del Mundo también. Sin embargo, para eso, hay que desembolsar una importante suma de dinero.

Los fanáticos que comenzaron a buscar precios tras el pitazo final tras el triunfo ante Egipto deben contemplar gastos que incluyen vuelos, alojamiento, movilidad, conectividad y asistencia al viajero.

El componente más costoso del presupuesto sigue siendo el pasaje aéreo, ya que la cercanía del partido redujo la disponibilidad y elevó los precios de los vuelos desde la Argentina hacia Estados Unidos.

Hinchas argentinos previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

De acuerdo con un relevamiento realizado por Turismocity, el presupuesto mínimo para viajar desde Buenos Aires, permanecer seis noches en Kansas City y asistir al partido ronda los USD 3.125 por persona, sin incluir la entrada al estadio, la comida, la visa ni otros gastos personales.

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¿Cuánto cuesta viajar a ver a Argentina en cuartos del Mundial 2026?

El cálculo para una opción económica contempla los siguientes valores para ver a la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026:

  • Vuelos ida y vuelta Buenos Aires-Kansas City: desde USD 1.990.
  • Hotel tres estrellas (6 noches): desde USD 780.
  • Alquiler de auto por seis días: desde USD 320.
  • Asistencia al viajero: desde USD 20.
  • eSIM con datos móviles: desde USD 15.

Con esos valores, el subtotal asciende a USD 3.125.

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Los gastos que no están incluidos

A ese monto todavía deben sumarse varios costos importantes:

  • Entrada para el partido.
  • Visa de turista para Estados Unidos (B1/B2): USD 185.
  • Comidas y bebidas.
  • Transporte adicional.
  • Compras y actividades turísticas.

Por ese motivo, el desembolso final puede superar ampliamente los USD 4.000 por persona, dependiendo del tipo de viaje que se elija.

¿Cuánto salen los hoteles en Kansas City?

La hotelería también refleja la alta demanda que genera el Mundial.

Los valores estimados para seis noches son:

  • Hotel 3 estrellas: desde USD 780.
  • Hotel 4 estrellas: entre USD 1.500 y USD 1.800.

Reservar con anticipación sigue siendo una de las principales recomendaciones para conseguir mejores tarifas.

Hinchas argentinos en Kansas. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

¿Es obligatorio contratar asistencia al viajero?

Estados Unidos no exige asistencia médica para ingresar al país, aunque especialistas en viajes recomiendan contratar una cobertura debido al elevado costo de la atención sanitaria ante cualquier emergencia.

También resulta conveniente contar con una eSIM o plan de datos para disponer de internet apenas se aterriza y evitar los costos del roaming internacional. Además, para los QR que se utilizan para ingresar al estadio necesario contar con conexión.

¿Cuándo y dónde juega Argentina?

Partido: Argentina vs. ganador de Colombia-Suiza.

Fecha: sábado 11 de julio.

Hora (Argentina): 22:00.

El estadio Arrowhead de Kansas City Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Ciudad: Kansas City.

Para quienes todavía sueñan con acompañar al equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi, el tiempo juega tan fuerte como el presupuesto: a medida que avanza el torneo, la disponibilidad de vuelos y alojamiento disminuye y los precios continúan en alza.

Mundial 2026Selección ArgentinaAgencia de turismo
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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