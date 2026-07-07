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Las curiosidades del agónico triunfo de Argentina ante Egipto: show de Messi, blooper de Scaloni y lágrimas de Speed

La “Albiceleste” venció 3 a 2 a Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras estar dos goles abajo en el marcador. Afuera del campo de juego, también se vivieron momentos importantes que despertaron el interés de los fanáticos argentinos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Mundial 2026; Argentina-Egipto; Lionel Messi
Mundial 2026; Argentina-Egipto; Lionel Messi Foto: Reuters (Carlos Barria)
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La Selección Argentina volvió a dar una muestra de carácter en el Mundial 2026. En Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni protagonizó una memorable remontada para vencer 3 a 2 a Egipto en los octavos de final y avanzar a los cuartos de final del torneo.

La “Albiceleste” llegó a estar dos goles abajo, pero reaccionó a tiempo de la mano de sus figuras. Lionel Messi fue decisivo con un gol y una asistencia, mientras que Cristian Romero y Enzo Fernández completaron la remontada para sellar una clasificación que desató la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio.

Lionel Messi, el protagonista de la reacción de Argentina ante Egipto

El encuentro parecía complicarse para la “Scaloneta”, que debió remar desde atrás frente a un rival que sorprendió en gran parte del primer tiempo. Sin embargo, cuando más se lo necesitaba, apareció la personalidad de los campeones del mundo.

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina ante Egipto en los 8avos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Messi volvió a asumir el protagonismo en una instancia decisiva, aportando un gol y una asistencia para encaminar la recuperación argentina. Luego llegaron los tantos del “Cuti” Romero y Enzo Fernández, que terminaron de darle forma a una victoria que quedará entre las más emotivas de esta Copa del Mundo.

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El emotivo abrazo entre Mac Allister y Salah en la previa

Antes del inicio del partido, una de las imágenes más comentadas se produjo en la zona de acceso al campo de juego. Alexis Mac Allister y Mohamed Salah protagonizaron un cálido reencuentro tras haber compartido vestuario en Liverpool hasta la última temporada.

Lionel Messi y Mohamed Salah, los capitanes de Argentina y Egipto, en la previa del duelo por los 8avos de final. Foto: REUTERS

El primero en acercarse a saludar a la figura egipcia fue Lionel Messi. Luego hizo lo propio Emiliano Martínez, antes de que llegara el turno de Mac Allister, quien abrazó con una sonrisa a su excompañero. La escena reflejó el vínculo construido durante su etapa en los “Reds”, donde ambos conquistaron dos títulos: una Premier League y una Carabao Cup.

Diego Simeone habló de Argentina y evitó referirse a Julián Álvarez

Otra presencia destacada en Atlanta fue la de Diego Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid fue captado por las cámaras con una camiseta de la Selección Argentina y dejó algunas declaraciones que rápidamente ganaron repercusión.

Diego Simeone no dio declaraciones acerca del futuro del argentino Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Consultado sobre el Mundial, el “Cholo” aseguró que sigue de cerca a España y confesó que le gustaría ver una final entre la “Albiceleste” y la “Roja”. Sin embargo, cuando surgió una pregunta vinculada al futuro de Julián Álvarez, en medio de las versiones sobre un supuesto interés del Barcelona, eligió no responder y mantuvo absoluto hermetismo. Su silencio no hizo más que alimentar las especulaciones en torno al delantero argentino.

Speed, el blooper de Scaloni y una noche llena de momentos virales

Como ocurrió en otros partidos del torneo, el influencer estadounidense IShowSpeed volvió a dar que hablar. Fanático de Cristiano Ronaldo y habitual protagonista de controversias relacionadas con Argentina, esta vez intentó hacerse notar durante un penal ejecutado por Messi.

Speed "distrajo" a Messi en el penal errado contra Egipto. Video: X @ishowspeedsui

Mientras el capitán argentino se preparaba para rematar, Speed realizó gestos desde la tribuna y, tras la atajada del arquero egipcio, celebró gritando: “¡Funcionó, funcionó!”. La historia cambió por completo cuando Argentina concretó la remontada. Las cámaras lo enfocaron nuevamente, esta vez con gestos de incredulidad mientras a su alrededor explotaba el festejo albiceleste.

La noche también dejó una insólita escena protagonizada por Lionel Scaloni. Al finalizar el primer tiempo, cuando el equipo todavía perdía y reinaba la preocupación, el entrenador se confundió de salida y estuvo a punto de abandonar el sector rumbo al exterior del estadio en lugar de dirigirse al vestuario. El error fue corregido rápidamente y quedó como una anécdota más de una jornada inolvidable.

Ahora, Argentina ya piensa en los cuartos de final. El próximo sábado enfrentará en Kansas City al ganador del cruce entre Colombia y Suiza, con la ilusión intacta y la sensación de que este equipo nunca deja de creer.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Egipto
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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