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El video que expuso a Beni Mármol y Pato Perrotta antes de ser detenidos en Miami

Un usuario de X mostró un video que habría anticipado la maniobra de Beni Mármol y Pato Perrotta en estadios. Los youtubers argentinos fueron detenidos en Miami durante el Mundial 2026.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta:
Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta: Foto: redes
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La detención de Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami durante un partido del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo en redes sociales luego de que el usuario de X @catrina_nortena difundiera un video que, según la publicación viralizada, mostraría cómo los creadores de contenido intentaban aprovechar distintas situaciones en estadios para ingresar o moverse en zonas restringidas. El episodio tomó fuerza después de que medios reportaran que ambos youtubers argentinos fueron arrestados en el Hard Rock Stadium durante el encuentro entre Colombia y Portugal.

El video que encendió las redes sociales

La publicación atribuida a@catrina_nortena puso el foco en los últimos posteos de los influencers, donde aparentemente se los veía mostrando parte de la dinámica que utilizaban para intentar superar controles o acceder a sectores de eventos deportivos. Aunque el material circuló con rapidez entre usuarios de X, el caso ganó mayor repercusión porque coincidió con reportes policiales y periodísticos que señalan que Mármol y Perrotta habrían utilizado credenciales de un evento anterior para ingresar al estadio.

Cómo los youtubers Mármol y Perrotta intentaban ingresar a los partidos. Video: X @catrina_nortena

El punto que más llamó la atención fue que, según los informes publicados, los youtubers no solo habrían intentado ingresar al recinto, sino que presuntamente evadieron tres niveles de seguridad antes de ser detenidos por agentes de Miami-Dade. Esa coincidencia entre lo que se comentaba en redes y lo que luego trascendió en medios alimentó el debate sobre los límites del contenido viral, las bromas en eventos masivos y las consecuencias legales de cruzar controles sin autorización.

Qué pasó con Mármol y Pato Perrotta en Miami

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y argentinos, Lautaro B. Mármol, conocido como Beni Mármol, y Patricio Rafael Perrotta, conocido como Pato Perrotta, fueron detenidos durante el partido entre Colombia y Portugal disputado en el estadio de Miami. Ambos son creadores de contenido argentinos y suelen publicar videos de desafíos, viajes, humor y experiencias en eventos.

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Los youtubers Marmol y Pato Perrotta durante el Mundial Foto: captura video

Según el informe citado por los medios, Mármol habría declarado que era un influencer que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo, mientras que Perrotta habría señalado que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque las credenciales que tenía correspondían a una actividad anterior.

Los dos fueron acusados de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un cargo considerado grave en Florida. Un juez de Miami-Dade habría encontrado causa probable para avanzar con la acusación y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno, según los reportes publicados.

Por qué el caso generó tanta repercusión

El impacto del caso no se explica solo por la detención. La reacción en redes fue inmediata porque Mármol y Perrotta tienen una comunidad importante en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde suelen mostrar desafíos y situaciones espontáneas. TN señaló que la dupla ganó popularidad gracias a sus videos de humor, viajes y retos, y que actualmente ambos tienen una fuerte presencia entre el público joven.

En ese contexto, el video compartido por @catrina_nortena funcionó como un disparador: muchos usuarios comenzaron a analizar si el contenido de los influencers mostraba una simple broma para redes o si podía ser interpretado como una conducta riesgosa dentro de un evento internacional con fuertes protocolos de seguridad. La discusión se volvió aún más sensible debido a que el Mundial 2026 se disputa bajo medidas estrictas de control, especialmente en sedes como el Hard Rock Stadium.

El límite entre contenido viral y problemas legales

El caso de Mármol y Perrotta abre una pregunta cada vez más frecuente:¿hasta dónde puede llegar un creador de contenido para conseguir una reacción viral? En redes, las escenas inesperadas suelen generar millones de visualizaciones, pero cuando involucran accesos restringidos, credenciales, seguridad privada o eventos con miles de personas, el riesgo deja de ser una simple anécdota.

Detuvieron en Miami a los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta Foto: Archivos del condado de Miami-Dade

La situación también marca un precedente para otros influencers que producen contenido en estadios, recitales o competencias deportivas. Lo que puede parecer una estrategia para ganar seguidores puede terminar en una causa judicial si las autoridades consideran que hubo ingreso irregular, interferencia en un evento o uso indebido de acreditaciones.

Qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento, los reportes indican que los youtubers argentinos permanecían vinculados a una causa en Miami-Dade y que la investigación seguía su curso. También se informó que el partido contó con más de 61.000 asistentes y que la Oficina del Sheriff realizó varios arrestos y expulsiones durante la jornada, aunque los incidentes fueron descriptos como aislados.

Mientras tanto, el video difundido en X volvió a poner bajo la lupa los últimos posteos de Mármol y Perrotta. Para sus seguidores, se trata de un episodio inesperado en la carrera de dos creadores acostumbrados a moverse entre el humor y los desafíos. Para otros usuarios, en cambio, el caso demuestra que la búsqueda de viralidad puede tener consecuencias reales cuando se cruza la línea de la seguridad en eventos masivos.

La historia sigue en desarrollo, pero el nombre de Mármol y Pato Perrotta ya quedó instalado entre las tendencias por una combinación explosiva: Mundial, redes sociales, credenciales, estadios y una detención que nadie esperaba.

Mundial 2026YoutubersDetención
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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