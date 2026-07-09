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Conmoción en la música: murió la cantante Bonnie Tyler, la inconfundible voz de “Total Eclipse of the Heart”

La cantante galesa falleció en un hospital de Portugal tras permanecer varias semanas internada por complicaciones de salud. Deja un legado imborrable con clásicos como “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de los años 80, murió a los 75 años en Portugal tras permanecer varias semanas internada.
Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de los años 80, murió a los 75 años en Portugal tras permanecer varias semanas internada. Foto: REUTERS
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El mundo de la música despide a una de las grandes voces del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980. La cantante galesa Bonnie Tyler murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde hacía varias semanas tras sufrir complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por su equipo y rápidamente generó una ola de homenajes de artistas y fanáticos de todo el mundo.

La intérprete, cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, había sido hospitalizada luego de una cirugía intestinal de urgencia. Aunque en junio había logrado salir del coma inducido al que fue sometida, su estado seguía siendo delicado y finalmente falleció como consecuencia de la enfermedad que estaba atravesando.

Bonnie Tyler.
La artista galesa alcanzó la fama mundial con clásicos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, canciones que marcaron a toda una generación. Foto: REUTERS

Nacida el 8 de junio de 1951 en Swansea, Gales, Bonnie Tyler construyó una de las carreras más exitosas de la música internacional gracias a una voz ronca e inconfundible que terminó convirtiéndose en su sello personal.

La carrera que convirtió a Bonnie Tyler en un ícono de los años 80

Su camino artístico comenzó en la década de 1970 con canciones como “Lost in France” y “It’s a Heartache”, tema que la posicionó en los primeros lugares de los rankings de Europa y Estados Unidos.

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Sin embargo, el salto definitivo a la fama llegó en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”, la poderosa balada escrita por Jim Steinman que alcanzó el número uno en numerosos países y vendió millones de copias en todo el mundo. Con el paso de los años, la canción se transformó en uno de los grandes clásicos del pop de los años 80.

Poco después, Tyler volvió a conquistar al público con “Holding Out for a Hero”, otro de los éxitos compuestos por Steinman que terminó convirtiéndose en un himno de la cultura popular gracias a su presencia en películas, series y campañas publicitarias.

Bonnie Tyler
Con una carrera de más de cinco décadas y una voz inconfundible, Bonnie Tyler dejó un legado que continúa vigente en la música, el cine y la cultura popular.

Una voz inconfundible que marcó generaciones

El particular timbre rasposo de Bonnie Tyler surgió tras una intervención en sus cuerdas vocales realizada a mediados de la década de 1970. Lejos de perjudicar su carrera, esa característica terminó convirtiéndola en una de las artistas más reconocibles de la escena musical internacional.

A lo largo de más de cinco décadas publicó numerosos discos, realizó giras por Europa y América y mantuvo una estrecha relación con su público. En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión y en los últimos años continuó grabando música y ofreciendo conciertos.

La muerte de Bonnie Tyler pone fin a una trayectoria artística que dejó canciones inolvidables y una influencia que trascendió generaciones.

Bonnie TylerFallecimientoMúsica
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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