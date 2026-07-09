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Murió Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra ayudó a costear un tratamiento contra el cáncer: “Te voy extrañar”

La joven tenía 28 años y su historia había conmocionado al país. La cantante la acompañó en su última cirugía y gracias a ella pudo acceder a un tratamiento de alta complejidad.

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Murió Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra ayudó a costear un tratamiento contra el cáncer
Murió Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra ayudó a costear un tratamiento contra el cáncer Foto: Instagram
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Murió Sol Varacalli, la joven de 28 años que batallaba contra un melanoma ocular con metástasis en el hígado y que fue ayudada por María Becerra para poder ser operada y acceder a un tratamiento. La noticia fue dada por la familia de Sol y llegó a los oídos de la artista, quien también la despidió en redes sociales.

Su historia había trascendido luego de que ella y su familia iniciaran una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para un costoso tratamiento médico. El pedido llegó hasta la cantante, quien decidió involucrarse de manera directa y acompañarla en el proceso.

Murió Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra ayudó a costear un tratamiento contra el cáncer Foto: Instagram

La familia de la joven que luchaba contra el cáncer se despidió de ella con unas emotivas palabras en sus redes: “Ella peleó hasta lo último. Vamos a llevarla para siempre en nuestros corazones”. También agradecieron el apoyo recibido durante todo el proceso: “Le dieron una esperanza de vida”. Horas después, compartieron los datos del velatorio, que se realizará este jueves 9 de julio en Avenida Eva Perón 250, Buenos Aires, de 9 a 13 horas.

Momentos más tarde, María Becerra también compartió la noticia y le dedicó unas palabras a su fan en Instagram: “Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos... Vivirás por siempre en mi corazón Solcito, Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar te amo y te voy extrañar mucho“, escribió.

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Murió Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra ayudó a costear un tratamiento contra el cáncer Foto: Instagram

La historia de Sol Varacalli, la fan que María Becerra ayudó en su tratamiento contra el cáncer

Sol padecía de cáncer y el avance de la enfermedad llegó a que necesitara un tratamiento de alta complejidad, con un costo cercano a los $55 millones, una cifra imposible de afrontar para la joven y su familia, por lo que decidieron iniciar una campaña solidaria en las redes sociales para pedir ayuda.

El caso tomó una enorme repercusión y el pedido llegó hasta María Becerra, quien decidió involucrarse de manera personal: se comunicó con ella, realizó un importante aporte económico y se comprometió a cubrir el costo del tratamiento.

La ayuda de la artista significó un antes y un después para Sol. Además del respaldo económico, María la acompañó emocionalmente durante el proceso, la visitó en su casa y se mantuvo en contacto durante las distintas etapas de su recuperación.

Con el paso de los meses, Sol compartió en sus redes sociales los avances de su tratamiento y expresó en varias oportunidades su agradecimiento por el apoyo recibido. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y a la esperanza que generó poder acceder a la intervención, la enfermedad continuó avanzando y finalmente falleció.

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