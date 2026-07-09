Argentina ya piensa en Suiza: Cuti Romero entrenó sin problemas y Messi dejó una postal que ilusiona

Lionel Messi en el entrenamiento pensando en Suiza Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina retomó los entrenamientos en Kansas City después de la agónica remontada ante Egipto y Lionel Scaloni recibió una de las mejores noticias antes de los cuartos de final del Mundial 2026: Cristian “Cuti” Romero trabajó con normalidad. Además, Lionel Messi protagonizó una imagen bien argentina durante la práctica, mientras el plantel comienza a enfocarse en el duelo decisivo contra Suiza.

Argentina volvió al trabajo tras la remontada ante Egipto

La Selección Argentina cambió rápido el chip después de una noche cargada de tensión, emoción y desgaste físico. Luego de superar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se instaló en Kansas City, donde ya comenzó la preparación para el próximo desafío: el cruce de cuartos de final frente a Suiza.

Entrenamiento de la Selección Agrentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El plantel llegó durante la madrugada desde Atlanta y, pocas horas más tarde, se presentó en el Sporting KC Training Center para realizar la primera sesión posterior al triunfo. La práctica tuvo una lógica clara: cuidar a los futbolistas que más minutos acumularon y darle ritmo a quienes jugaron menos o ingresaron desde el banco.

En ese contexto, el cuerpo técnico dispuso que los titulares realizaran trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras que los suplentes y los futbolistas que participaron durante el segundo tiempo completaron tareas de campo. La agenda fue moderada, pero importante para evaluar el estado físico general del grupo.

Cómo está Cuti Romero después de las alarmas ante Egipto

La principal preocupación después del partido ante Egipto tenía nombre y apellido: Cristian Romero. El defensor, autor de uno de los goles de la remontada, había terminado el encuentro con signos de cansancio muscular y calambres, especialmente en la zona del gemelo izquierdo.

Sin embargo, la práctica en Kansas City trajo tranquilidad. Cuti Romero se entrenó con normalidad y no presentó inconvenientes físicos de consideración, una noticia clave para Scaloni de cara al duelo contra Suiza. El zaguero cordobés es una pieza central en la estructura defensiva argentina, no solo por su capacidad en los duelos individuales, sino también por su liderazgo y su influencia en la salida desde el fondo.

La presencia de Romero en la sesión despejó, al menos por ahora, los temores sobre una posible lesión. La Selección cuenta con el plantel completo, sin lesionados ni suspendidos, una ventaja importante en plena etapa eliminatoria del Mundial.

Dibu Martínez también dejó buenas sensaciones

Otra situación que seguía de cerca el cuerpo técnico era la de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero había arrastrado una molestia en un dedo de la mano derecha, pero este miércoles participó de manera plena en los trabajos específicos junto al grupo de arqueros.

Entrenamiento de la Selección Agrentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Durante la parte abierta a la prensa, el marplatense fue observado realizando ejercicios con pelota, movimientos técnicos con los pies y actividades propias del entrenamiento de arqueros. Según lo visto en la práctica, Dibu no mostró gestos de dolor y se encuentra a disposición para el partido de cuartos de final.

Para Argentina, su presencia es fundamental. Martínez no solo aporta seguridad bajo los tres palos, sino también personalidad en los momentos límite, algo que ya quedó demostrado en instancias decisivas de otros torneos.

El detalle de Messi que se robó las miradas

Más allá de los trabajos físicos y tácticos, hubo una imagen que rápidamente llamó la atención. Lionel Messi salió al campo sobre el final del tramo abierto a los medios y se sentó junto a varios titulares a tomar mate, en una postal relajada que contrastó con la intensidad del partido anterior.

Lejos de tratarse de una situación extraña, la escena respondió al plan de recuperación establecido por el cuerpo técnico. Los jugadores que fueron titulares ante Egipto tuvieron una jornada regenerativa, por lo que no participaron de la práctica de campo con la misma exigencia que el resto del plantel.

El capitán argentino atraviesa otro Mundial de alto impacto. Messi lleva ocho goles en el torneo y mantiene una racha goleadora sobresaliente en partidos mundialistas, un dato que refuerza su vigencia y su influencia en el ataque de la Scaloneta.

Suiza, el próximo obstáculo de la Scaloneta

Mientras Argentina comenzaba su recuperación física, también quedó confirmado su próximo rival. Suiza será el adversario en los cuartos de final, luego de eliminar a Colombia por penales en una serie exigente.

El equipo europeo llegará con el desgaste acumulado de un alargue y una definición desde los doce pasos, además de un traslado más extenso hasta Kansas City. Argentina, por su parte, buscará aprovechar la recuperación del plantel y la disponibilidad de sus principales figuras para sostener su sueño mundialista.

Entrenamiento de la Selección Agrentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Un punto a seguir será la situación disciplinaria de Gonzalo Montiel, quien llega con una tarjeta amarilla y deberá cuidarse para no quedar condicionado en caso de una eventual clasificación a semifinales. Según el reglamento, las amonestaciones acumuladas se limpian a partir de esa instancia.

Cuándo juega Argentina vs Suiza por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City, desde las 22 horas. En caso de avanzar, la Selección jugará la semifinal el miércoles 15 de julio en Atlanta frente al ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra.

Con Cuti Romero recuperado, Dibu Martínez activo y Messi como bandera futbolística y emocional, Argentina empieza a transitar una nueva cuenta regresiva. El objetivo está cada vez más cerca, pero también el margen de error es mínimo.