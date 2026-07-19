Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon que dijo presente en la final del Mundial con pasión albiceleste

Matt Damon junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso. Foto: REUTERS

En medio de la expectativa por la final del Mundial 2026, el nombre de Luciana Barroso volvió a hacerse fuerte en portales y redes sociales. La esposa argentina de Matt Damon no solo representa uno de los vínculos más estables y discretos de Hollywood, sino también una conexión directa entre una estrella internacional y la pasión futbolera nacional.

El actor estadounidense reveló en una entrevista televisiva que en su casa se vivió con enorme intensidad la clasificación de Argentina a la final tras el triunfo ante Inglaterra. Según contó, la celebración familiar fue tan eufórica que hasta sus perros terminaron asustados por los gritos y festejos. Damon habló del tema en el programa Late Night with Seth Meyers, donde relató con humor cómo se vivió el partido en su hogar junto a Luciana Barroso y sus hijas.

El festejo de Matt Damon y Luciana Barroso por Argentina

La escena que describió Damon tiene todos los ingredientes para volverse viral: una casa en Estados Unidos, una familia siguiendo a la Selección Argentina, gritos de gol, emoción mundialista y hasta mascotas confundidas por la euforia. El actor contó que la victoria argentina frente a Inglaterra generó una noche “bastante exuberante” en su casa, donde la pasión albiceleste se vive como una tradición familiar.

Luciana Barroso y Matt Damon presentes en la final del Mundial Foto: captura video

El detalle no pasó desapercibido porque Damon, más allá de su carrera en Hollywood, tiene desde hace años un fuerte lazo con Argentina gracias a su esposa. Luciana Barroso es argentina, oriunda de Salta, y ese origen marcó también parte de la vida cotidiana del actor, que en más de una ocasión habló con cariño del país, de la familia de su mujer y de la importancia que tiene Lionel Messi dentro de su hogar.

Quién es Luciana Barroso, la mujer que conquistó a Matt Damon

Luciana Barroso conoció a Matt Damon en 2003, cuando el actor se encontraba en Miami durante el rodaje de Stuck on You. Ella trabajaba en un bar y ese encuentro casual terminó transformándose en una historia de amor que, con el paso del tiempo, se volvió una de las más sólidas de la industria del entretenimiento. La pareja se casó en diciembre de 2005 y desde entonces mantiene un perfil bajo, lejos de los escándalos mediáticos.

A diferencia de otras parejas de Hollywood, Luciana nunca buscó ocupar el centro de la escena pública. Su presencia suele ser discreta, pero cada aparición junto a Damon despierta interés. Esa combinación entre bajo perfil, elegancia y origen argentino la convirtió en una figura especialmente atractiva para el público latinoamericano.

La final del Mundial y el costado más argentino de Matt Damon

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 desató repercusiones en todo el mundo, y la reacción de Matt Damon sumó un condimento inesperado. Mientras la Selección dirigida por Lionel Scaloni se preparaba para enfrentar a España en Nueva York, el actor dejó en claro que en su casa no hay neutralidad cuando juega la Argentina.

Matt Damon junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso. Foto: REUTERS

Damon incluso bromeó sobre el lugar que ocupa Lionel Messi en su familia. Según contó en entrevistas recientes, el capitán argentino es una figura central para los integrantes de su hogar y para la familia de Luciana. El actor llegó a decir que Messi es “el mejor de la historia” y que es un héroe tanto para su familia argentina como para la que vive en Estados Unidos.

Una historia de amor, fútbol y orgullo argentino

Luciana Barroso lleva años acompañando a Matt Damon en alfombras rojas, estrenos y eventos internacionales, pero su historia vuelve a destacarse por algo más simple y cercano: su identidad argentina. En plena final del Mundial, su presencia simbólica refuerza ese puente entre Argentina y Hollywood que tanto interés genera.

La esposa argentina de Matt Damon no necesitó declaraciones estridentes ni grandes apariciones públicas para volver a estar en el centro de la conversación. Bastó con que el actor contara cómo se vivió un partido de la Selección en su casa para que el público recordara una historia que mezcla amor, familia, fútbol y pertenencia.

En definitiva, Luciana Barroso volvió a decir presente en el Mundial, aunque desde un lugar íntimo y familiar. Y Matt Damon, una vez más, dejó claro que cuando juega Argentina, en su casa también se grita como en una tribuna albiceleste.