La polémica publicación del actor Samuel Jackson en contra de Argentina: “Es uno de los países más racistas”

El actor estadounidense Samuel L. Jackson, en contra de la Selección Argentina. Foto: Reuters|Instagram / samuelljackson.

El actor estadounidense Samuel L. Jackson quedó en el centro de la polémica luego de compartir en sus historias de Instagram una publicación en la que pidió a la comunidad negra que no apoyara a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España.

La historia fue publicada pocas horas antes del encuentro decisivo, y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por el fuerte mensaje que contenía. La imagen mostraba al reconocido intérprete vistiendo la camiseta de la Selección Argentina con un gesto serio, acompañada por un texto.

La polémica historia que compartió el actor estadounidense Samuel Jackson en contra de la Selección Argentina. Foto: Instagram @samuelljackson

En español, el mensaje sostiene: “Querida comunidad negra: Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para que gane la Copa del Mundo de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo”.

“Si eres una persona negra apoyando a Argentina, así es como te ves para mí. Los escuchamos fuerte y claro”. Jackson no agregó comentarios propios al repostear la imagen, pero el hecho de compartirla desde su cuenta oficial, seguida por millones de personas, generó una fuerte repercusión.

Hasta el momento, el actor estadounidense no realizó nuevas declaraciones públicas para ampliar o explicar el contenido de la historia que compartió.

Samuel L. Jackson, actor estadounidense. Foto: REUTERS

¿Quién es Samuel L. Jackson y qué polémicas protagonizó?

Samuel L. Jackson es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Nacido en Washington D. C. y criado en Tennessee, Estados Unidos, construyó una carrera de más de cinco décadas con películas como Pulp Fiction, Django Unchained, Los Vengadores, Capitana Marvel, Jurassic Park y la saga Star Wars. También es conocido por su activismo y por pronunciarse con frecuencia sobre temas vinculados al racismo, la discriminación y la política estadounidense.

A lo largo de su carrera protagonizó algunas controversias relacionadas con cuestiones raciales. Una de las más comentadas ocurrió en 2017, cuando cuestionó que actores británicos negros interpretaran personajes afroestadounidenses en películas como Get Out y Selma.

Samuel L. Jackson, actor estadounidense. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sus declaraciones fueron criticadas por parte de la industria y, días después, aclaró que no pretendía desmerecer a esos intérpretes, sino abrir un debate sobre las oportunidades laborales para los actores afroamericanos en Hollywood.

También generó repercusión en 2022 al rechazar públicamente las disculpas del presentador Joe Rogan por el uso reiterado de insultos raciales en episodios antiguos de su pódcast, al considerar que el contexto no justificaba el empleo de ese tipo de expresiones.

Más allá de esas polémicas, Jackson suele utilizar sus redes sociales para expresar posiciones sobre temas políticos y sociales, especialmente aquellos relacionados con los derechos civiles y el racismo en Estados Unidos.