Wanda Nara sufrió un robo en su casa de Milán: el susto que vivieron sus hijos y su mamá

Comunicado de Wanda Nara en redes Foto: Instagram @ wanda_nara

Wanda Nara vivió horas de máxima preocupación después de enterarse de que delincuentes ingresaron a su casa de campo en Milán, justo cuando ella se encontraba fuera de Italia por compromisos laborales. La empresaria compartió la situación a través de sus redes sociales y dejó en claro que, aunque el episodio generó un enorme susto familiar, sus hijos se encuentran bien. La información fue publicada por TN este 19 de julio de 2026.

El hecho ocurrió mientras Wanda estaba en Estados Unidos, donde había viajado por una actividad vinculada a una marca y también se encontraba en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en el marco de la final que disputaba la Selección Argentina. Según se informó, la mediática decidió retirarse antes del evento tras recibir el aviso de su mamá, quien estaba con los chicos en la vivienda.

El dramático momento que atravesó Wanda Nara a la distancia

La noticia golpeó a Wanda en medio de una jornada que debía estar marcada por el trabajo y la emoción deportiva. Sin embargo, todo cambió cuando recibió el llamado familiar que le advertía sobre una situación de inseguridad en su propiedad italiana.

De acuerdo con lo que trascendió, tres personas habrían ingresado a la casa de campo que la empresaria tiene en Milán. En ese momento, dentro de la vivienda se encontraban su madre y sus hijos, lo que aumentó la preocupación y aceleró la decisión de regresar cuanto antes.

Comunicado de Wanda Nara en redes Foto: Instagram @ wanda_nara

La conductora y empresaria llevó tranquilidad al contar que los menores estaban fuera de peligro, aunque reconoció que el episodio fue muy angustiante para todos. Este detalle fue uno de los puntos que más repercusión generó entre sus seguidores, ya que el robo ocurrió en un contexto especialmente delicado: lejos de su casa y con parte de su familia en el lugar.

Sus hijos están bien, pero la familia quedó conmocionada

Uno de los mensajes más importantes que transmitió Wanda fue que sus hijos se encuentran bien. La aclaración llegó rápidamente, en medio de la preocupación que generó su publicación en redes sociales. La empresaria explicó que el susto fue grande, pero que la situación ya estaba siendo atendida por las autoridades locales.

También agradeció la presencia de la policía en su casa, que quedó bajo resguardo tras el episodio. Según lo informado, los agentes se acercaron a la propiedad para cuidar a los chicos y asistir a la familia luego del ingreso de los delincuentes.

El caso no solo despertó inquietud por el robo en sí, sino también por los documentos familiares que habrían sido sustraídos. Wanda señaló que tanto ella como Maxi López estaban buscando vuelos para regresar lo antes posible y encargarse de los trámites necesarios tras lo ocurrido.

Wanda Nara y Maxi López buscan regresar a Italia

Tras recibir la noticia, Wanda Nara y Maxi López comenzaron a organizar el regreso a Milán para acompañar a sus hijos y resolver los pasos administrativos correspondientes. La urgencia está vinculada no solo al impacto emocional del hecho, sino también a la documentación familiar que, según contó la empresaria, fue robada durante el ingreso a la vivienda.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

La situación familiar volvió a poner a Wanda en el centro de la escena mediática, pero esta vez por un hecho ajeno al espectáculo o a sus proyectos profesionales. El episodio ocurrió mientras la empresaria estaba lejos de su rutina habitual en Italia, país donde vivió durante varios años y donde mantiene propiedades y vínculos familiares.

En redes sociales, muchos usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación. La presencia de sus hijos dentro de la casa hizo que el caso tomara una dimensión mucho más sensible, especialmente por tratarse de un hecho de inseguridad ocurrido en el entorno más íntimo de la familia.

Un episodio que encendió la preocupación de sus seguidores

Wanda Nara suele compartir buena parte de su vida cotidiana con sus millones de seguidores, desde viajes y compromisos laborales hasta momentos familiares. Por eso, la noticia del robo generó una fuerte repercusión de inmediato.

El dato que más inquietó fue que su mamá y sus hijos estaban en la casa cuando ocurrió el hecho. Aunque no se reportaron daños físicos, la empresaria dejó entrever que la experiencia fue traumática y que ahora su prioridad es volver para estar cerca de su familia.

Mientras avanza la investigación y se completan los trámites por la documentación robada, Wanda intenta reorganizar su agenda para regresar cuanto antes a Italia. El episodio marca un verdadero mal momento personal para la empresaria, quien pasó de vivir una jornada laboral y deportiva en Estados Unidos a enfrentar una situación de extrema preocupación familiar.

Por ahora, lo más importante para Wanda Nara es que sus hijos están bien. Sin embargo, el robo en su casa de Milán dejó una fuerte sensación de vulnerabilidad y obligó a la familia a activar rápidamente un plan de regreso para acompañar a los chicos y resolver las consecuencias del hecho.