Alarma en Boca: Leandro Paredes jugó los últimos 3 partidos del Mundial con una fisura de costilla

“Le costaba respirar”, indicaron sobre la lesión de Paredes. Foto: REUTERS

En las últimas horas trascendió una noticia que encendió las alarmas de los hinchas de Boca. Medios xeneizes y periodistas confirmaron que Leandro Paredes jugó los últimos tres partidos de la Selección en el Mundial 2026 con una “pequeña fisura en una costilla”, una lesión que no había trascendido públicamente durante el torneo.

La información salió a la luz este lunes a través de una publicación en Instagram de @La12tuittera y fue confirmada a Canal 26 por el periodista de ESPN Martín Arévalo.

La noticia sobre Paredes que encendió las alarmas entre los hinchas de Boca. Foto: La12tuittera

De acuerdo con la información, Paredes sufrió una fisura en la costilla pero siguió jugando en los partidos decisivos con la camiseta albiceleste. Incluso, señalaron que hubo días en los que “le costaba respirar” debido a la lesión.

Por otro lado, aseguraron que el cuerpo técnico de Boca hablará con el futbolista para evaluar cuándo se suma al equipo.

Hasta el momento, ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni Paredes realizaron declaraciones oficiales sobre la lesión que habría acompañado al mediocampista durante la final de la Copa del Mundo.

La noticia sobre Paredes que encendió las alarmas entre los hinchas de Boca. Foto: X/boquitaoficial_

¿Cuándo vuelve a jugar Boca? Día, hora y todos los detalles del duelo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana

Tras avanzar en la Copa Argentina y dejar atrás el receso por el Mundial 2026, Boca Juniors ya tiene la mira puesta en su próximo gran objetivo internacional. El equipo volverá a presentarse esta semana por la Copa Sudamericana, certamen en el que buscará dar el primer paso rumbo a los octavos de final.

El conjunto xeneize recibirá a O’Higgins de Chile este jueves 23 de julio, desde las 21:30 (hora de Argentina), en La Bombonera, por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. La revancha se disputará una semana más tarde en territorio chileno.

Paredes y Úbeda, extécnico de Boca. Foto: REUTERS

Boca llega a este compromiso con el envión anímico que significó el triunfo sobre Sarmiento por la Copa Argentina, resultado que marcó el inicio de una nueva etapa y renovó la ilusión de sus hinchas de pelear en todos los frentes durante el segundo semestre.

Además de la Sudamericana, el Xeneize afrontará una agenda cargada con el comienzo del Torneo Clausura y la continuidad de la Copa Argentina, por lo que el cuerpo técnico buscará administrar el plantel para afrontar una seguidilla de partidos decisivos.

Cuándo juega Boca vs. O’Higgins