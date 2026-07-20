Gracias Messi y Selección Argentina: así reaccionaron los famosos a la final del Mundial 2026

Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, figuras del espectáculo expresaron su orgullo por la Selección y le dedicaron emotivos mensajes a Lionel Messi y al plantel. Foto: Instagram.

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una mezcla de tristeza, orgullo y gratitud entre los hinchas. Ese mismo sentimiento también se reflejó en las redes sociales, donde decenas de famosos compartieron mensajes de aliento para el equipo de Lionel Scaloni y, especialmente, para Lionel Messi, en una jornada cargada de emociones.

Antes, durante y después del encuentro que terminó con el triunfo español por 1 a 0, artistas, conductores, periodistas e influencers expresaron su respaldo a la Albiceleste y destacaron el recorrido del seleccionado a lo largo del torneo.

La tristeza por el resultado convivió con el agradecimiento: artistas, conductores e influencers inundaron las redes con publicaciones para destacar el esfuerzo de la Selección Argentina en el Mundial. Foto: REUTERS

El apoyo de los famosos argentinos antes de la final

En las horas previas al partido, varias celebridades mostraron cómo vivían la expectativa por la definición del Mundial. Una de las publicaciones más comentadas fue la de Eva de Dominici, quien contó la particular situación que se vivía en su familia por las raíces de su hijo.

“Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español... Hoy se celebra o se celebra. El pibito gana o gana”. Por su parte, Evangelina Anderson compartió una foto junto a su hija Emma Demichelis y escribió: “Nació en España. Quiere que gane Argentina. Es argentina”.

También se sumaron Thelma Fardin, que hizo referencia a las tradicionales cábalas futboleras; Griselda Siciliani, que lució los colores celeste y blanco; Emilia Mernes, que publicó una imagen con la camiseta de la Selección, y Lizardo Ponce, quien compartió la previa junto a su perro.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Mientras tanto, Mario Pergolini aprovechó el entretiempo para opinar sobre el formato del espectáculo y lanzó una crítica: “Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks”.

Los nervios durante el partido

Con el desarrollo del encuentro, la tensión comenzó a sentirse también entre las figuras del espectáculo. Ángel de Brito confesó cómo intentaba manejar la ansiedad y publicó: “Caminar para los nervios”.

En tanto, Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, bromeó con un amigo sobre el sufrimiento que implicaba seguir la final y aseguró que era un partido “no apto para cardiacos”.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Nico Vázquez, quien les dedicó unas palabras al plantel argentino: “Es así. Cada uno de ellos es un Rocky. Se cayó, se levantó y volvió a intentarlo. Siempre. Este equipo es un ejemplo de unión, pasión y resiliencia. Nunca deja de creer, nunca deja de luchar. Va hasta el final pase lo que pase. Por eso estamos con ustedes. ¡Vamos Argentina, carajo!”.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Tristeza, orgullo y agradecimiento tras el subcampeonato

Una vez consumada la victoria de España, las publicaciones cambiaron el tono de la euforia por el agradecimiento. La palabra “orgullo” fue una de las más repetidas entre los famosos, que coincidieron en destacar el esfuerzo de la Selección durante todo el Mundial.

Griselda Siciliani le dedicó un mensaje especial a Lionel Messi y al plantel: “Gracias, capitán. Te amamos. Gracias muchachos”. Por su parte, Evangelina Anderson eligió expresar su tristeza con la imagen de un corazón rojo partido en dos.

También se pronunciaron figuras como Verónica Lozano, Santiago del Moro, Tití Fernández, Flor de la V, Patricia Sosa, Marcelo Tinelli y Susana Giménez, quienes coincidieron en agradecer la entrega del equipo y el legado de Messi, mientras que el cantante Ricardo Arjona también se sumó a las muestras de reconocimiento.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026. Foto: Instagram.

Entre los mensajes más personales estuvo el de Marta Fort, quien cubrió la Copa del Mundo para el canal de streaming Blender y compartió una reflexión sobre la experiencia vivida.

“Presenciar mi primer Mundial, y poder ver jugar a Lionel Messi por última vez es una experiencia que no me la voy a olvidar nunca. Gracias, gracias, gracias. Me voy más que feliz”.

A pesar del dolor por la derrota, las redes sociales se llenaron de mensajes que dejaron en claro el reconocimiento hacia una Selección que volvió a disputar una final del mundo y que recibió el cariño de miles de argentinos, dentro y fuera del ámbito deportivo.