Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Gracias Messi y Selección Argentina: así reaccionaron los famosos a la final del Mundial 2026

La Selección cayó por 1 a 0 en la final contra España, pero artistas, conductores y figuras del espectáculo inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, agradecimiento y cariño para Lionel Messi y todo el plantel.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, figuras del espectáculo expresaron su orgullo por la Selección y le dedicaron emotivos mensajes a Lionel Messi y al plantel.
Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, figuras del espectáculo expresaron su orgullo por la Selección y le dedicaron emotivos mensajes a Lionel Messi y al plantel. Foto: Instagram.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una mezcla de tristeza, orgullo y gratitud entre los hinchas. Ese mismo sentimiento también se reflejó en las redes sociales, donde decenas de famosos compartieron mensajes de aliento para el equipo de Lionel Scaloni y, especialmente, para Lionel Messi, en una jornada cargada de emociones.

Antes, durante y después del encuentro que terminó con el triunfo español por 1 a 0, artistas, conductores, periodistas e influencers expresaron su respaldo a la Albiceleste y destacaron el recorrido del seleccionado a lo largo del torneo.

Argentina vs España, final del Mundial 2026.
La tristeza por el resultado convivió con el agradecimiento: artistas, conductores e influencers inundaron las redes con publicaciones para destacar el esfuerzo de la Selección Argentina en el Mundial. Foto: REUTERS

El apoyo de los famosos argentinos antes de la final

En las horas previas al partido, varias celebridades mostraron cómo vivían la expectativa por la definición del Mundial. Una de las publicaciones más comentadas fue la de Eva de Dominici, quien contó la particular situación que se vivía en su familia por las raíces de su hijo.

“Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español... Hoy se celebra o se celebra. El pibito gana o gana”. Por su parte, Evangelina Anderson compartió una foto junto a su hija Emma Demichelis y escribió: “Nació en España. Quiere que gane Argentina. Es argentina”.

Contenido Recomendado

La Selección Argentina vuelve al país tras el fin del Mundial 2026:Lionel Messi se quedará en Miami con su familia

La Selección Argentina vuelve al país tras el fin del Mundial 2026: Lionel Messi se quedará en Miami con su familia

Sin Messi:a qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza y qué jugadores no estarían en el vuelo

Sin Messi: a qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza y qué jugadores no estarían en el vuelo

También se sumaron Thelma Fardin, que hizo referencia a las tradicionales cábalas futboleras; Griselda Siciliani, que lució los colores celeste y blanco; Emilia Mernes, que publicó una imagen con la camiseta de la Selección, y Lizardo Ponce, quien compartió la previa junto a su perro.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.
Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Mientras tanto, Mario Pergolini aprovechó el entretiempo para opinar sobre el formato del espectáculo y lanzó una crítica: “Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks”.

Los nervios durante el partido

Con el desarrollo del encuentro, la tensión comenzó a sentirse también entre las figuras del espectáculo. Ángel de Brito confesó cómo intentaba manejar la ansiedad y publicó: “Caminar para los nervios”.

En tanto, Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, bromeó con un amigo sobre el sufrimiento que implicaba seguir la final y aseguró que era un partido “no apto para cardiacos”.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Nico Vázquez, quien les dedicó unas palabras al plantel argentino:Es así. Cada uno de ellos es un Rocky. Se cayó, se levantó y volvió a intentarlo. Siempre. Este equipo es un ejemplo de unión, pasión y resiliencia. Nunca deja de creer, nunca deja de luchar. Va hasta el final pase lo que pase. Por eso estamos con ustedes. ¡Vamos Argentina, carajo!”.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.

Tristeza, orgullo y agradecimiento tras el subcampeonato

Una vez consumada la victoria de España, las publicaciones cambiaron el tono de la euforia por el agradecimiento. La palabra “orgullo” fue una de las más repetidas entre los famosos, que coincidieron en destacar el esfuerzo de la Selección durante todo el Mundial.

Griselda Siciliani le dedicó un mensaje especial a Lionel Messi y al plantel: “Gracias, capitán. Te amamos. Gracias muchachos”. Por su parte, Evangelina Anderson eligió expresar su tristeza con la imagen de un corazón rojo partido en dos.

También se pronunciaron figuras como Verónica Lozano, Santiago del Moro, Tití Fernández, Flor de la V, Patricia Sosa, Marcelo Tinelli y Susana Giménez, quienes coincidieron en agradecer la entrega del equipo y el legado de Messi, mientras que el cantante Ricardo Arjona también se sumó a las muestras de reconocimiento.

Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026.
Los famosos argentinos vivieron a flor de piel la final del Mundial 2026. Foto: Instagram.

Entre los mensajes más personales estuvo el de Marta Fort, quien cubrió la Copa del Mundo para el canal de streaming Blender y compartió una reflexión sobre la experiencia vivida.

“Presenciar mi primer Mundial, y poder ver jugar a Lionel Messi por última vez es una experiencia que no me la voy a olvidar nunca. Gracias, gracias, gracias. Me voy más que feliz”.

A pesar del dolor por la derrota, las redes sociales se llenaron de mensajes que dejaron en claro el reconocimiento hacia una Selección que volvió a disputar una final del mundo y que recibió el cariño de miles de argentinos, dentro y fuera del ámbito deportivo.

Mundial 2026FarándulaSelección Argentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Wanda Nara sufrió un robo en su casa de Milán:el susto que vivieron sus hijos y su mamá

    Wanda Nara sufrió un robo en su casa de Milán: el susto que vivieron sus hijos y su mamá

  2. Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon que dijo presente en la final del Mundial con pasión albiceleste

    Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon que dijo presente en la final del Mundial con pasión albiceleste

  3. Madonna, BTS, Justin Bieber y hasta Ronaldo y Ronaldinho:las fotos del show en el entretiempo de la final del Mundial 2026

    Madonna, BTS, Justin Bieber y hasta Ronaldo y Ronaldinho: las fotos del show en el entretiempo de la final del Mundial 2026

  4. Video:María Becerra cantó el Himno Argentino en la final del Mundial 2026

    Video: María Becerra cantó el Himno Argentino en la final del Mundial 2026

  5. De qué murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”

    De qué murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Deportes

Javier Milei puso a disposición decretar un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina tras el Mundial

Javier Milei puso a disposición decretar un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina tras el Mundial

¿Es feriado mañana lunes 20 de julio?:qué prepara el Gobierno tras la final del Mundial entre Argentina y España

El mensaje de Javier Milei tras la derrota de Argentina en la final del Mundial:“Hasta el final con las botas puestas”

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados:cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

Economía

Jubilaciones ANSES:de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

Internacionales

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026:así vivieron la final ante Argentina

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026: así vivieron la final ante Argentina

Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica:medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones

Donald Trump, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:“Es difícil apostar contra Lionel Messi”

Donald Trump le preguntó a Claudio “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título en la previa de la final de Argentina y España