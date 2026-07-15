Quién es Federico Cortés, el periodista oriundo de Lomas de Zamora que gritó el golazo de Julián Álvarez en plena transmisión de Canal 26

El periodista de Canal 26 se volvió viral tras haber reaccionado en vivo al golazo de Julián Álvarez que destrabó el partido ante Suiza. Foto: Cuenta de Facebook de Federico Cortés

El agónico triunfo 3-1 de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial se vivió con el corazón en la boca en cada rincón del país. Pero mientras la mayoría de los argentinos gritaba frente al televisor de su casa, a Federico Cortés le tocó el desafío de estar al frente de la pantalla de Canal 26. Tras el golazo descomunal de Julián Álvarez que destrabó el tiempo extra, el periodista de 32 años se salió por un segundo del protocolo de manera prolija y explotó en un grito sagrado que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

“Perdonen esta desprolijidad, me dejé llevar. Quiero seguir gritando, pero no los quiero aturdir”, arrojó al aire con una sonrisa de oreja a oreja y visiblemente agitado tras el desahogo. Lo que pareció un “blooper” terminó siendo un fenómeno absoluto: el video de su festejo superó miles de reproducciones, se llenó de comentarios de aliento y hasta se ganó un informe especial en el histórico programa Bendita TV. Pero detrás de ese momento que interpeló a todos, hay una historia de esfuerzo “a pulmón” y un amor incondicional por el concepto de “potrero” dentro del periodismo.

Los inicios de Federico Cortés en el periodismo

A sus 32 años, el periodista de Lomas de Zamora -donde todavía vive- cuenta con un recorrido que arrancó mucho antes de colgarse el título bajo el brazo. “Si bien me recibí en 2019 de Licenciado en Periodismo en la UNLaM (Universidad Nacional de La Matanza), arranqué a laburar durante la carrera. Es una profesión que la podés ejercer mientras estudiás”, dijo Fede en diálogo con la web de Canal 26.

Sus primeros pasos en la profesión se remontan a 2013 y tienen una fuerte impronta familiar. “El primer laburo fue con mi viejo en una revista de running en la que escribía notas y editaba. También escribía para un programa de tele que él tenía que se llamaba ‘Revista Desafíos’. Hacía notas a cámara, entrevistaba a corredores y cubría carreras de running. Lo primero fue ese mundo”, recordó con cariño.

Tras foguear su pluma y su voz, el abanico se abrió: “Empecé a hacer trabajos de radio en líneas generales y escribí notas en revistas especializadas como Runners World, y en las secciones de TN Running y TN Salud”.

Fede llegó a la pantalla del canal a inicios de 2021. “Ya estoy cursando el sexto año en el canal. Arrancé laburando de 20 a 22 de lunes a viernes y los sábados a la tarde, inicialmente con Sol Pérez en el horario central”, repasó sobre su crecimiento en la pantalla, donde se convirtió en un todoterreno: “En la semana fue variando; a veces a la noche, a la tarde, mediodía, media mañana... pasé casi por todos los horarios”.

La cronología: de la reacción en vivo a la viralización de Fede Cortés en Canal 26

Para un fanático del fútbol, tener que trabajar durante un partido de eliminación directa de la Selección puede ser una tortura. Sin embargo, Fede decidió transformarlo en un reto profesional enorme: “Absolutamente no me imaginaba esto. No lo pensé. De hecho, yo entendía que del otro lado iba a haber gente, pero muy poca, y lo tomaba como un desafío personal estar en vivo en un partido importante de la Selección, de la cual soy fanático”.

“Yo necesito ver el partido tranquilo con mis amigos, prestarle atención. Entonces, el desafío era estar solo como conductor, hacer móviles en distintas partes del mundo y a la vez, estar viendo el partido pendiente de meter algún comentario en vivo de lo que estaba sucediendo. Me gustó mucho la idea”, sumó.

Lo curioso de la viralización es que no ocurrió de inmediato. En el calor del festejo del pase a semis, la locura estaba en las calles. “En el momento la repercusión fue muy poca, casi nula, porque la gente lógicamente estaba viendo el partido en otros canales y después se fue directo a festejar”, explicó.

“El domingo a la noche armé un reel con el festejo del gol, lo subí y me dormí. Me tiré a la cama unos 10 o 20 minutos, y cuando fui a agarrar el celu ya había generado bastante repercusión. Dije ‘wow, ¿qué onda? ¿Por qué tanto, qué pasó?’”, expresó sobre el momento de mayor esplendor en las redes sociales.

“Yo subí el reel pensando en mostrar un poco mi laburo y chau. No pensé ni por asomo que iba a tener toda esta repercusión. La verdad que estoy recontra contento y muy feliz porque es una viralización súper positiva. Todos los comentarios que me llegan a mi Instagram, Twitter o TikTok son hermosos. Reposteó gente conocida y todos resaltan la espontaneidad y lo genuino que fue el festejo”, repasó Fede.

El conductor se preparó para volver a salir a la cancha frente a las cámaras para el partido entre Argentina e Inglaterra con una mezcla de ansiedad y expectativa. “Ahora vamos por la segunda chance a ver qué onda... ¡unos nervios!”, cerró.