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La escena más impactante de La Odisea: cómo Christopher Nolan transformó en cerdos a los hombres de Odiseo sin usar CGI

Para mostrar cómo Circe (Samantha Morton) convierte a los soldados de Odiseo en cerdos, el director creó una transformación física tan perturbadora que sorprendió incluso a parte del elenco.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Interpretada por Samantha Theron
Interpretada por Samantha Theron Foto: Cinefilms
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Christopher Nolan volvió a desafiar las convenciones del cine moderno con una de las escenas más impactantes de ‘La Odisea’. La secuencia en la que Circe transforma a los marineros de Odiseo en cerdos fue realizada sin recurrir a efectos digitales, una decisión que refuerza la apuesta del director por las técnicas físicas y artesanales.

Desde hace años, Nolan se ha convertido en uno de los principales defensores de los efectos prácticos en Hollywood. Su filmografía está marcada por secuencias filmadas con elementos reales, desde explosiones hasta complejas escenas de acción, una filosofía que también trasladó a esta adaptación del clásico de Homero.

La escena de Circe que evitó por completo el CGI

En la película, los hombres de Odiseo llegan al hogar de Circe y aceptan la hospitalidad de la misteriosa hechicera. Lo que parece una bienvenida inofensiva termina convirtiéndose en una pesadilla cuando la mujer comienza a alterar físicamente sus rostros ante sus propios ojos.

Lejos de apoyarse en la postproducción digital, la producción diseñó una serie de cabezas animatrónicas y prótesis mecánicas capaces de modificar expresiones, deformar mandíbulas y generar progresivamente rasgos porcinos. El efecto final ocurre directamente frente a la cámara.

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Escena de La Odisea en la que Circe transforma a los hombres de Odiseo
Escena de La Odisea en la que Circe transforma a los hombres de Odiseo Foto: Cinefilms

Tanto Anne Hathaway como Tom Holland reconocieron que quedaron sorprendidos al ver el montaje definitivo. Aunque participaron del rodaje y observaron de cerca parte del proceso, el resultado consiguió generar una sensación de incomodidad que superó sus expectativas.

Samantha Morton y una hechicera más oscura y física

Uno de los elementos más llamativos de la secuencia es la interpretación de Samantha Morton. En lugar de utilizar una varita mágica como en el relato clásico, su versión de Circe lleva a cabo la transformación utilizando únicamente sus manos.

La actriz interactuó con estructuras físicas especialmente diseñadas para la escena, permitiendo que los cambios corporales ocurriesen de forma tangible. La imagen recuerda más al trabajo de una escultora moldeando materia viva que a un acto tradicional de hechicería.

El personaje mitológico que aparece en el relato de Homero sobre la Odisea Foto: Cinefilms

Morton encontró además una conexión personal con el personaje. Antes de dedicarse profesionalmente a la actuación, trabajó junto a un ilusionista durante una etapa de su juventud, una experiencia que le ayudó a abordar esta versión de Circe desde una perspectiva vinculada al arte del engaño visual y las técnicas escénicas clásicas.

El acercamiento de Nolan al cine de terror

La representación de Circe también añade una lectura más compleja del personaje. La hechicera es mostrada como una mujer aislada que protege su territorio y ejerce poder sobre quienes invaden su espacio, alejándose de la imagen de una simple antagonista.

Según explicó el propio Nolan, tanto las escenas de Circe como los enfrentamientos con el cíclope despertaron aún más su interés por el cine de terror. El director considera que el miedo funciona mejor cuando provoca una reacción física en el espectador y cuando los efectos parecen existir realmente frente a la cámara.

Esa búsqueda queda reflejada en la perturbadora metamorfosis de los marineros. Aunque el público sabe que está viendo prótesis, mecanismos y maquillaje, la textura física de la escena genera una sensación de realismo difícil de conseguir mediante herramientas digitales. Para Nolan, precisamente ahí reside la fuerza del cine: hacer que lo imposible parezca inquietantemente real.

MitosChristopher NolanCine
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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