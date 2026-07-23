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En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild: la cifra millonaria

También fue penado el creador de contenido Nachter. Así lo informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La explicación del organismo y cuánto deberán pagar los streamers españoles.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Ibai Llanos y Jordi Wild: multados por la Justicia española
Ibai Llanos y Jordi Wild: multados por la Justicia española Foto: Canal 26
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Una fuerte polémica ronda entre los streamers más populares de España. Es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comunicó una multa millonaria para Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por “incumplir las normas de publicidad y protección de los menores” en sus contenidos audiovisuales.

Los streamers recibieron distintos tipos de multas. El que más deberá pagarle al estado español es Nachter con una penalización monetaria que 1.779 euros (unos 3.000.000 de pesos argentinos). Por otro lado, Jordi Wild tendrá que pagar unos 1.543 euros (más de 2.500.000 de pesos argentinos). En tanto, Llanos será el streamer que menos deberá pagar. Su multa fue estipulada en una cifra de 710 euros (poco más de 1.000.000 de pesos argentinos).

En qué publicidades infringieron las normas los streamers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), además, indicó en qué publicidades y dónde infringieron las normas los streamers españoles para ser multados.

Ibai Llanos

El madrileño de 31 años, durante un evento deportivo emitido a través de la plataforma X, promocionó una bebida sin dar ningún tipo de aviso de que se trataba de una publicidad.

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Ibai Llanos, luego de su cambio físico. Foto: Instagram @ibaillanos
Ibai Llanos hizo la publicidad de una bebida sin dar aviso que se trataba de un comercial.

Jordi Wild

En el caso del creador de contenido de 42 años, la multa se realizó porque no colocó el aviso de “contenido sensible para menores” en un video en el que mostraba imágenes sobre deportes de combate extremos.

Streamers españoles
Jordi Wild, uno de los streamers con más views de los últimos años. Foto: Instagram Jordi Wild

Nachter

Tal vez sea el menos conocido en Argentina, pero en España posee más de 6 millones de seguidores en YouTube. Se trata del streamer español con la mayor sanción económica de los tres. Nachter promocionó de manera indebida un medicamento para la gripe sin respetar en su discurso los requisitos previos para publicitar este tipo de productos médicos. De hecho, no dio ningún tipo de especificación del uso correcto de los mismos.

Qué dijo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la penalización a Ibai Llanos y otros streamers españoles

El organismo español indicó en su comunicado que los streamers españoles han hecho publicidad de diversos productos en sus contenidos, pero no han dado pautas claras de que se trata de aviso comercial. La CNMC sostiene que es “una obligación dejar claro y sin lugar a dudas para los espectadores” de que están realizando una publicidad.

En su escrito señalaron que los expedientes presentados ante el organismo se refieren a “la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, a la ausencia de medidas adecuadas de protección de menores”. También manifestaron que promovieron la “difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables”.

El Xocas, otro streamer español en el ojo de la tormenta

Hace algunas semanas, Burger King rompió un contrato de publicidad con El Xocas, otro de los streamers españoles del momento. Primero, el creador de contenido hizo comentarios machitas sobre la actriz Esther Expósito.

Es un diez, pero no estaría con ella por su pensamiento político. No merece la pena esa tía. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro”, expresó en una de sus transmisiones.

En otra parte de su stream, El Xocas también tuvo expresiones clasistas y discriminadoras para con la madre de un seguidor. “Tengo dinero para enterrarte. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando, cerdito”, manifestó.

Streamers españoles
El Xocas posee más de 3 millones de suscriptores en YouTube. Foto: Fandom

Tras darse a conocer estas expresiones, la empresa de comida rápida publicó un comunicado y repudió por completo las declaraciones del streamer.

“Queremos dejar claro que sus declaraciones en ningún caso representan los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración”, sostuvieron.

Joaquín Domínguez, conocido como El Xocas, tiene 35 años y posee casi 3 millones de suscriptores en YouTube, donde, en general, realiza contenido sobre videojuegos, viajes y debates sobre estilo de vida.

EspañaIbai LlanosStreamingYouTubeMultas
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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