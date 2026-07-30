Diseños únicos hechos a mano: así es “Cala”, el proyecto de joyas artesanales de Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos

Mora Calabrese presentó el primer local de Cala, su marca de joyería artesanal ubicada en Recoleta. Foto: Instagram / moracalabrese.

Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, dio un nuevo paso con su emprendimiento personal al inaugurar el primer local de Cala Joyería a Mano, la marca de accesorios artesanales que impulsa junto a su socia y amiga de hace más de dos décadas. El espacio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, busca trasladar al mundo físico una propuesta que hasta ahora funcionaba principalmente a través de redes sociales y su tienda online.

Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en septiembre de 2021, celebrando su unión en tres fechas: el civil el 18 de septiembre en Resistencia, la ceremonia religiosa el 23 de septiembre en Cañuelas, y la fiesta el 25 de septiembre. Foto: NA.

Con una estética minimalista, materiales nobles y una fuerte apuesta por la producción artesanal, el nuevo punto de venta permite que los clientes puedan conocer de cerca las piezas y descubrir el proceso creativo que caracteriza a la firma.

Así es el primer local de Cala, la marca de Mora Calabrese

El flamante local se encuentra sobre la avenida Callao al 1400, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue presentado por Mora a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del proceso de construcción y puesta en marcha.

La esposa de Abel Pintos resumió el esfuerzo detrás del proyecto con un mensaje que refleja el camino recorrido: “Fue un camino muchísimo más largo del que pueden imaginar; trabajamos mucho y con mucho amor”.

El emprendimiento ofrece anillos, collares, pulseras y aros elaborados principalmente en plata 925 y bronce. Foto: Instagram / moracalabrese.

Lejos de tratarse del lanzamiento de una nueva empresa, la apertura representa la consolidación de una marca que ya contaba con una comunidad de clientes y realizaba ventas online a todo el país.

Joyas artesanales en plata 925 y bronce: todo lo que ofrece Cala

Uno de los principales diferenciales de Cala es que cada una de sus piezas se produce de manera artesanal. La marca ofrece anillos, collares, pulseras y aros elaborados principalmente en plata 925 y bronce, además de diseños que incorporan piedras naturales y terminaciones con texturas irregulares.

La apertura marca un nuevo paso para la firma, que hasta ahora comercializaba sus productos de manera online. Foto: Instagram / moracalabrese.

El proceso creativo también forma parte de la identidad del emprendimiento. Mora participa activamente del desarrollo de las colecciones y trabaja en el taller donde cada diseño cobra forma hasta convertirse en la pieza final.

El lema de la firma, “De mis manos, a las tuyas”, resume la filosofía del proyecto, que prioriza el trabajo manual y la dedicación detrás de cada creación por encima de la producción industrial.

Mora Calabrese comparte el proyecto con Flor, su amiga y socia desde hace 25 años

Aunque muchos asocian el proyecto exclusivamente con la esposa de Abel Pintos, Cala nació como una iniciativa conjunta entre Mora Calabrese y Flor, su amiga desde hace 25 años.

La esposa de Abel Pintos comparte el proyecto con Flor, su amiga y socia desde hace 25 años. Foto: Instagram / moracalabrese.

Según cuentan en la presentación oficial de la marca, la relación personal derivó con el tiempo en una sociedad enfocada en el diseño, la moda y la creación de colecciones de joyería artesanal.

La apertura del local implicó varios meses de trabajo, desde la remodelación del espacio hasta la organización del stock y el montaje de los exhibidores. Sobre ese proceso, Mora expresó: “Fin de obra, producción para vía pública, armado de local y finalmente abrir nuestras puertas”.

¿Cómo es el nuevo espacio de Cala en Recoleta?

El diseño del local mantiene la misma identidad que caracteriza a la marca. Predominan los muebles de madera clara, las paredes en tonos neutros, una iluminación cálida y arreglos florales que acompañan la exhibición de las joyas.

El local fue diseñado con una estética minimalista, muebles de madera clara e iluminación cálida. Foto: Instagram / moracalabrese.

Los accesorios se presentan en sectores amplios y ordenados, lo que permite observar cada detalle sin saturar el ambiente. La propuesta busca ofrecer una experiencia de compra pausada, donde los visitantes puedan recorrer el espacio, tocar las piezas y elegir con tranquilidad.

Desde la marca explican que el objetivo del nuevo local es que cada persona pueda “ver, tocar y elegir cada pieza con tiempo”, reforzando el vínculo entre el trabajo artesanal y quienes finalmente llevan las creaciones.