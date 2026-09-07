Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis: qué se sabe sobre su estado de salud

Mirtha Legrand fue internada tras un cuadro gripal y permanece bajo control médico. Foto: X/@Observa360

Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas por un cuadro de bronquitis, luego de que días atrás debiera permanecer en reposo debido a un episodio gripal. La conductora, de 99 años, había sido reemplazada recientemente por su nieta, Juana Viale, en su programa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, familiares de la histórica conductora señalaron que la internación tiene carácter preventivo y que la diva se encuentra bajo control médico.

La información también fue difundida por la comunicadora Maribel Leone, quien, a partir de datos aportados por el círculo íntimo de Legrand, indicó que los profesionales de la salud decidieron mantenerla monitoreada para realizar controles.

El estado de salud de Mirtha Legrand

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Mirtha Legrand permanece internada en sala común y se encuentra de buen ánimo.

Además, según trascendió desde su entorno, la conductora atraviesa el cuadro bajo seguimiento médico, en el marco de una internación que fue definida como preventiva.

La noticia se conoce luego de que la producción de su programa anunciara la presencia de Juana Viale como reemplazo, debido al estado gripal que había obligado a Mirtha a mantenerse alejada de las grabaciones y realizar reposo.

Juana Viale reemplazó a su abuela Mirtha. Foto: NA.

Mirtha Legrand, bajo control médico

La internación se produjo a raíz de un cuadro de bronquitis, por el que los profesionales decidieron mantener a la conductora bajo observación.

Desde su entorno buscaron transmitir tranquilidad respecto de su estado y remarcaron que permanece en una sala común y con buen ánimo.

A los 99 años, Mirtha Legrand continúa al frente de su histórico ciclo televisivo, aunque en esta oportunidad debió ser reemplazada temporalmente por su nieta mientras se recupera de este cuadro respiratorio.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su evolución ni se informó cuándo podría recibir el alta médica.